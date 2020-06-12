世卫组织警告称 新冠病毒正在非洲加速蔓延

哈通社/日内瓦/6月12日 -- 世界卫生组织11日表示，自2020年2月中旬在非洲大陆首次发现2019冠状病毒病以来，这一病毒一直在非洲传播。迄今为止，已确认20多万个病例，死亡5600多人；而且这一疾病的传播正在加速：非洲达到第一个10万病例用了98天，而第二个10万病例仅用了18天。

根据世卫组织非洲区域办公室的数据，目前，在非洲54个国家中，有10个国家的疫情在«推动»病例数的增长，占到了所有病例的近80％；同时，超过70％的死亡发生在五个国家：阿尔及利亚、埃及、尼日利亚、南非和苏丹。

南非是受影响最严重的国家，占非洲大陆总病例的25％，西开普省和东开普省每天报告的病例和死亡人数均很高。

非洲大陆一半以上的国家正在经历2019冠状病毒病的社区传播。在许多情况下，传播集中在省会城市，但病例正在各省内蔓延。

世卫组织非洲区域主任莫提（Matshidiso Moeti）说：«到目前为止，非洲仍然仅占全球病例的一小部分。但是传播的速度正在加快。非洲国家迅速采取的早期行动有助于将病例数保持在了较低水平，但需要继续保持警惕，以防止2019冠状病毒病压垮医疗机构。»

面对新冠大流行，许多国家很快做出了艰难的决定，并实施了封锁，采取了关键的公共卫生措施，例如保持身体距离、良好的手部卫生，以及检测、追踪接触者并隔离病例。在世卫组织和其他合作伙伴的支持下，非洲各国政府也迅速开始扩大卫生部门的人力和实验室能力，并在机场和边境口岸建立入境检查。这些公共卫生和社会措施有效地减缓了新冠病毒在非洲的传播。

最近几周，非洲各国开始放宽封锁，恢复了一些经济和社会活动。停工造成了巨大的社会经济损失。

莫提说：«居家令以及市场和企业的关闭造成了严重的损失，特别是在最脆弱和边缘化的社区。因此，在挽救生命和保护生计之间取得平衡是应对这一疾病大流行的关键要素，尤其是在非洲。»

世卫组织强调，放宽限制应该是一个受控的过程，并且需要与确保建立广泛的测试能力和机制结合在一起。这些步骤需要根据疾病传播的数据趋势进行不断调整，并保持下去，直到新冠大流行得到遏制，或出现一种2019冠状病毒病的疫苗或疗法可供所有人使用。

此外，世卫组织提醒，随着放宽限制，非洲各国的卫生当局将需要确保基本卫生保健服务的连续性，同时还要恢复全部的常规卫生服务。

【编辑：木合塔尔·木拉提】