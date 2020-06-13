世界银行预测：中亚国家经济今年将整体衰退

哈通社/努尔苏丹/6月13日 —— 据中新网消息，世界银行近日发布的最新一期《全球经济展望》报告对世界经济进行了预测。关于中亚地区，报告认为，2020年该地区国家将面临整体衰退。

报告对包括俄罗斯、中亚和南高加索地区等26个经济体的年度经济走势进行了预测。预测指出，欧洲中亚地区(ECA)经济增速今年将下滑至-4.7%，其中，克罗地亚(-9.2%)、保加利亚(-6.2%)、俄罗斯(-6%)三国较不乐观。

报告认为，在2020年整体衰退的大趋势下，中亚五国中只有乌兹别克斯坦勉强维持住经济正增长，预期增幅为1.5%。其他中亚四国则或零增长或负增长。具体而言，土库曼斯坦经济将呈现零增长，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的经济增速分别为-3%、-4%、-2%。

预测认为，2021年中亚五国经济将恢复正增长。乌兹别克斯坦经济增幅将达到6.6%，哈萨克斯坦为2.5%，土库曼斯坦为4%，吉尔吉斯斯坦为5.6%，塔吉克斯坦为3.7%。

报告还显示，新冠肺炎疫情发生后，中亚地区今年的个人消费和投资下降1.7%，南高加索国家(即阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚三国)下降3.1%。

此外，报告指出，国际石油价格对俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆等传统石油出口国的经济造成了决定性影响；国际劳务市场规模的缩小将对乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等传统劳务输出国的经济造成相当程度的冲击。