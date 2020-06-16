阿拉木图市新冠确诊患者中大多数为青年人

哈通社/努尔苏丹/6月16日 – 阿拉木图市新冠确诊患者中，40岁以下人群占到了六成以上。

截至2020年6月15日的统计显示，在哈萨克斯坦最大的城市阿拉木图，已累计有3113人被确诊患有新冠肺炎（COVID-19），此外还有813人被登记为«无症状感染者»。

其中，6月8~14日期间新增的有症状确诊病例数量为219人，无症状病毒携带者数量为616人。

阿拉木图市公共卫生管理部门负责人卡玛利詹·纳德洛夫15日在视频形式的新闻发布会上表示，在过去的一周内，大都市有150名患者康复出院，因此治愈出院的确诊患者以达到了2056人。

他表示，根据对患者年龄段的统计分析显示，阿拉木图市感染新冠病毒的患者当中，绝大多数都是年轻人。

根据纳德洛夫提供的数据，阿拉木图市新冠确诊患者的年龄分布情况如下：

·14岁及以下 5.1%

·15~19岁 4.9%

·20~29岁 36.8%

·30~39岁 18.9%

·40~49岁 14.5%

·50~59岁 11.7%

·60岁及以上 8.1%

纳德洛夫还表示，阿拉木图市已确诊患者多数都曾与其他患者之间有过密切接触。

被确诊患者中，56.7%的患者是在预防性检查中被确诊的，有33.9%的患者是在针对高危风险人员开展的检测中被确诊的，主动接受检测并确诊的患者占总数的9.4%。

【编译：木合塔尔·木拉提】