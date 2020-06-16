哈通社/努尔苏丹/6月16日 – 哈萨克斯坦更新新冠肺炎治疗方案。

据卫生部消息，哈萨克斯坦医疗服务质量联合委员会15日召开例行工作会议，通过了新冠肺炎第九版诊疗方案。

第九版新冠治疗方案将治疗的方向确立为«早发现早治疗»，强调对疾病情况的密切监测，确保对患者病情的及时掌握和及早治疗，防止病情的恶化。

根据哈萨克斯坦第九版新冠肺炎治疗方案，无症状感染者也被明确认定为COVID-19患者。

治疗方案指出，无症状感染者在14天内（潜伏期）存在出现确诊症状的可能性。因此，根据《初级卫生保健协议》以及哈萨克斯坦首席卫生健康医师相关法令，无症状感染者应在家中或指定隔离设施内接受医疗监督。

此外，第九版新冠肺炎治疗方案指出，COVID-19的轻症患者也将根据《初级卫生保健协议》，在严格履行相关防疫规则的前提下，在家中或指定隔离设施中接受医疗观察。对轻症患者将以支持性治疗为主。

隔离观察期间，医护人员将对被隔离人员的症状情况每日进行电话方式的问诊，并在有必要的情况下每三天左右进行一次视频通话。一旦发现居家或指定设施隔离情况下的无症状感染者和轻症患者出现病情恶化，需立即将其送往传染病专科医院进行诊治。

新版治疗方案同时指出，若轻症患者无发烧或呼吸道感染症状，且鼻拭子PCR测试多次呈现阴性反应时，可解除对其进行的隔离观察。

【编译：木合塔尔·木拉提】