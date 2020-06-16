哈萨克斯坦借助国家规划 保障残障人士实现就业

哈通社/努尔苏丹/6月16日 – 哈萨克斯坦«劳动»国家规划框架下，年初至今已有超过6500名特殊需要人士实现就业。

据劳动和社会保障部消息，2020年1~5月期间，有6500多名特殊需要人士被纳入到了旨在实现有效就业和大规模创业发展的2017~2020年《劳动》国家规划。

在其框架下，约2000人实现了长期固定岗位就业，4500余人实现临时性岗位（公共服务岗位、青年实践、社会工作等）就业。

有29名特殊需要人士在«劳动»规划框架下获得了小额贷款，其中24人实现了创业。

有106名特殊需要人士在«劳动»规划框架下获得了奖励金。

劳动和社会保障部消息称，根据《人民就业保障法》相关规定，除工作条件艰苦、危险和有害的岗位外，相关执法单位今年严格监督各生产机构，确保为特殊需要人士提供2%~4%的工作岗位的制度得到妥善落实。

此外，2020年1季度还有3000多残疾人根据为残障人士提供的工作配额要求实现就业（2019年为4000人，2018年为4900人，2017年为2900人）

2020年，共和国预算拨款3430万坚戈，用以为视力障碍、听力障碍和需要借助助力装备行动的人士创造31个工作岗位。

哈萨克斯坦目前共有各类型残障人士69.5万人，其中42.4万人（占61%）为劳动年龄人口，11.2万人实现就业。

【编译：木合塔尔·木拉提】



