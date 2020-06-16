全国各地将开设积极长寿中心

哈通社/努尔苏丹/6月16日--根据劳动部新闻处消息，哈萨克斯坦劳动和社会保障部制定的«积极长寿»国家计划中规定开设此类中心。目前，该文件草案正在中央政府机构和各州政府层面进行讨论，并且每个人都可以在讨论法律法案平台上在线讨论，提出建议。

积极长寿中心是一个休闲机构，老年人可以在这里学习英语，参加计算机知识课程，进行理疗，学习跳舞等。这有助于哈萨克斯坦老人积极参与社会活动，积极改善其心理情感状态。

目前，积极长寿中心仅在我国少数城市运营。

阿拉木图是我国第一个开设积极长寿中心的地区，于2018年6月开放。该中心可容纳75人，但由于需求巨大，每天约有350人来访。截至2019年底，在阿拉木图市各区共开设了7家类似的机构。该方案是根据世界卫生组织制定的《马德里老龄问题国际行动计划》的概念制定的。

老龄化专家称，在全国范围内扩展设立积极长寿中心是非常必要的措施。

公共协会«Ardager»的主席巴彦·阿赫美詹诺娃分享了她的观点：«我们组织的主要任务之一就是保障老年人的健康生活方式。我很高兴看到在各个地区都将设立积极长寿中心。根据联合国的估计，50年后，地球上每六分之一的人口都将是老年人。因此，现在就应该开始相关工作，以保障老年人优质、多样和积极的生活。

值得一提的是，在过去的5年中，我国65岁以上的人口比例几乎翻了一番。按照国际标准，哈萨克斯坦在2017年已进入人口老龄化的国家分组。





【编译：阿拉依】