二战期间阵亡的哈萨克士兵遗体被运回故乡

哈通社/塞梅/6月16日--据国防部消息，二战期间阵亡的哈萨克士兵遗体被运回了故土。

消息称，二战期间阵亡的哈萨克士兵沃姆尔吾扎克的遗体被运回了故乡。

追悼会在塞梅市举行，东部区域指挥部指挥官、塞梅市政府和战争和功勋理事会代表，以及士兵亲属出席追悼会。

沃姆尔吾扎克·卡詹卡波夫于1942年8月14日在勒热夫-维亚济马进攻战役中阵亡。士兵阵亡78年之后，士兵的亲属们将其埋葬到了故乡。

莫斯科«搜索»公共组织在俄罗斯斯摩棱斯克州发现了士兵的遗体。随后，将哈萨克斯坦士兵的遗体和其随身携带物、以及带有历史参考意义的文件和奖章转交给了士兵的亲属。

东部区域指挥部指挥官指出，二战胜利是人类历史上最宏大的事件之一。二战期间，约有120万名哈萨克斯坦战士奔赴国各地战场，战争结束时仅有约60万士兵生还，近27万名士兵失踪。

将军阿萨恩·朱斯波夫说：“我们向牺牲在战场的士兵致敬并缅怀在战场上失去宝贵生命的烈士们。同时，也向参与搜索行动的所有工作人员表示感谢。 ”

运回的士兵遗体以军事荣誉再次被埋葬到了塞梅市公墓。

【编译：阿依波塔】