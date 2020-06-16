专家建议：出现呼吸道感染症状时该怎么做

哈通社/努尔苏丹/6月16日--哈萨克斯坦首席传染病专家迪娜古丽·巴耶舍娃谈如何预防冠状病毒感染，以及在冠状病毒感染率增加期间如何应对流感和感冒的症状。

迪娜古丽告诉记者：“现在已经是冠状病毒在我国肆虐的第三个月了。冠状病毒感染刚开始的临床症状，跟急性呼吸道病毒感染很相似：咳嗽、出汗、喉咙疼痛、头痛、肌肉疼痛和发烧。这些是最开始临床表现，但是某些患者可能没有上述临床表现，我们称他们为无症状携带者。临床表现取决于每个人的免疫系统。例如，某位患者可能会发高烧，而另一位患者只是低烧和咳嗽。这完全取决于患者的免疫系统。”

她解释说，尽管患者的只是发低烧，但由于存在肺部损伤，病情会很快加重。

传染病专家强调说：“第一阶段持续7天，被称为‘病毒学阶段’，紧接着会出现并发症。因此，及时去医院向医生寻求帮助非常重要。”

根据传染病专家说法，为了防止感染冠状病毒，做好防护措施非常重要。

“现在有许多人可能处于生病的阶段，因此需要保持1.5米的社交距离。前往人群聚集的场所时，需要戴口罩。现在不应去做客、参加婚礼和活动。从外面回来后，需要用肥皂洗手20秒钟。如果在外面触摸了某些物体，则需要使用抗菌免洗手液洗手。不能用不干净的手触摸脸、眼、鼻子，这可能导致感染。咳嗽或打喷嚏时用纸巾捂住口鼻，有咳嗽和打喷嚏症状的人，建议不要出门，而是呆在家里。”

对于有呼吸感染症状的人是否需要进行病毒检测，专家回答说：“去做病毒检测之前，您需要回想一下自己是如何生病的，跟什么人接触过。例如，如果您最近去过生日聚会，而一同参加的某个朋友因感染冠状病毒住院，那么您也可能感染了病毒。”

“而如果您没有去过任何地方，并且遵守了所有防护措施，但是碰巧洗了一下头就得了感冒，那么您就只需要进行自我监控。如果是简单的感冒，那么它会在两到三天内消失，情况会有所好转。如果是冠状病毒感染，则病情可能会恶化。 因此，如果发生了呼吸道感染的症状，您需要进行冷静思考，而不是制造恐慌。”她说。

【编译：阿拉依】