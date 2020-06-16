联合国贸发会议预测：全球外国直接投资将大幅下降

哈通社/努尔苏丹/6月16日 —— 联合国贸发会议秘书长基图伊近日表示，与2008年全球金融危机相比，新冠肺炎疫情使全球经济形势更加严峻，疫情已导致大多数行业停产、关闭和供应链中断，大多数经济体遭遇了前所未有的需求冲击；联合国贸发会议预测2020年全球外国直接投资将大幅下降。

基图伊说，疫情对发展中国家造成严重冲击，特别是结构脆弱的非洲经济体和各地区最不发达国家，这些经济体的主要生产部门和工业受到干扰，旅游收入下降，对外贸易萎缩。

发展中经济体面临疫情带来的持久挑战。许多发展中国家的出口收入和外国投资依赖自然资源，疫情造成的大宗商品特别是石油需求减少和价格下降，加剧了发展中经济体受影响程度。受疫情危机和大宗商品价格下跌双重冲击，许多发展中国家的经济和金融状况岌岌可危，其结构转型和经济多元化进程也被破坏。

联合国贸发会议预测2020年全球外国直接投资流量将减少40%，低于2019年的1.54万亿美元，达到近20年来最低水平。全球外国直接投资前景充满不确定性，形势好坏取决于疫情危机持续时间和缓解疫情经济影响的政策干预有效性。由于发展中经济体的外国直接投资更依赖于对劳动密集型和采掘业的投资，这些行业受到了疫情的严重打击，加之发展中经济体无法采取与发达经济体相同的经济支持措施，因而发展中经济体外国直接投资降幅最大。疫情对外国直接投资的冲击主要体现在供应、需求和政策等方面，封锁措施正在使现有投资项目放缓，全球经济深度衰退的前景正促使跨国公司重新评估新项目，各国政府也在采取新的投资限制措施以应对疫情危机。

疫情对全球各区域造成的经济影响程度不一。2020年，拉美加勒比地区外国直接投资预计将减少一半；流入非洲的外国直接投资将下降25%至40%，大宗商品价格走低还将加剧这一负面趋势；受供应链中断的影响，流入亚洲发展中经济体的资金将受到严重影响；结构脆弱的经济体其外国直接投资前景最为不利，包括许多依赖采掘业外国直接投资的最不发达国家、依赖旅游业外国直接投资的许多小岛屿发展中国家、受供应链中断影响的内陆发展中国家。

尽管疫情危机期间全球外国直接投资急剧下降，但国际生产体系将继续在经济增长和发展中发挥重要作用。全球外国直接投资仍将保持正值，现有外国直接投资存量将继续增加。2019年底，全球外国直接投资存量为37万亿美元。预计从2022年开始，投资流动可能会在全球价值链的抗风险重组、资本存量补充和全球经济复苏的引领下缓慢复苏。疫情并不是影响外国直接投资和国际生产的唯一因素，新工业革命、政策转向中出现的经济民族主义，以及可持续发展趋势等，都将对到2030年的十年国际生产格局产生深远影响。未来国际投资趋势是价值链缩短、附加值更高，以及减少实体生产的国际投资。