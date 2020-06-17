国际原子能机构倡议利用核衍生技术应对国际流行病

哈通社/维也纳/6月17日 -- 国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西在16日发起了一项倡议，以加强全球在未来应对像2019冠状病毒病这样的流行病的能力。

这个名为«原子能机构人畜共患病综合行动»（ZODIAC）的项目借鉴了国际原子能机构在帮助各国利用核技术和核衍生技术快速检测导致跨界动物疾病的病原体方面的经验，包括传播给人类的疾病。人畜共患疾病每年导致大约270万人死亡。

«原子能机构人畜共患病综合行动»项目将建立一个全球网络，帮助国家实验室监测、监控、早期检测和控制动物和人畜共患病，如2019冠状病毒病、埃博拉、禽流感和寨卡。这一项目实施的基础是依靠原子能机构及其伙伴的技术、科学和实验室能力，以及原子能机构向各国快速提供设备和专门知识的机制。

原子能机构指出，核衍生技术，如使用实时逆转录-聚合酶链式反应的测试，是检测和界定病毒的重要工具。该机构正在向大约120个国家提供紧急援助，帮助它们利用这种试验来快速检测2019冠状病毒病。

根据这一项目，原子能机构将加强能力，在维也纳以外的塞伯斯多夫实验室接待来自会员国的科学家和研究员，开展免疫学、分子、核和同位素测试研究，以及利用辐照研制禽流感等疾病疫苗。

【编辑：木合塔尔·木拉提】