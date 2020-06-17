马吉利斯议长努尔兰·尼格玛图林将进行自我隔离

哈通社/努尔苏丹/6月17日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格玛图林已决定自我隔离，并继续通过远程方式工作。

马吉利斯新闻服务处17日发布的通报称，议长此前一直严格遵守隔离限行措施及相关的防疫规范，在除议会全体会议以外的情况下，始终避免与他人发生密切接触。

并且在每次出席全体会议前后，都会接受新冠病毒PCR检测。

今年6月9~11日期间，为讨论参议院对《人民健康和医疗保健法典》修正案的修改意见，议长接见了卫生部部长耶勒詹·比尔塔诺夫。

6月14日，卫生部长被确诊感染新冠病毒。随后，尼格玛图林议长于16日再次接受了新冠PCR检测，检测结果为COVID-19阳性反应，显示议长属于无症状病毒携带者。

因此，努尔兰·尼格玛图林议长决定即日起进行自我隔离。

目前马吉利斯议长仍将继续通过在线模式进行远程工作。6月17日的马吉利斯全体会议将由副议长代为主持。

根据此前报道，卫生部部长耶勒詹·比尔塔诺夫本月14日被确诊感染新冠病毒。

随后，政府总理阿斯哈尔·马明因12日曾同卫生部长共同对江布尔州进行视察工作，宣布进行自我隔离。

教育部长、农业部部长以及环境部部长也因与卫生部长在工作期间有过接触史，先后宣布居家隔离接受医学观察。

【编译：木合塔尔·木拉提】