哈通社/努尔苏丹/6月18日 -- 预算执行监督审计委员会主席娜塔莉亚·戈杜诺娃称，哈国国民在食品消费方面的支出正在增加。

在18日向参议院就委员会对2019年共和国预算执行情况进行的审计工作进行的报告中，戈杜诺娃指出，虽然去年我国实现了期待已久的经济增长，但今年上半年，国民经济遭遇了非常复杂的情况。

据其介绍，哈萨克斯坦的宏观经济稳定性在世界经济论坛上的全球竞争力排名中已上升至第60位，但哈国经济仍然对石油存在较大的依赖性。

她强调指出，在过去十年中，哈国制造业在经济结构中所占比重不超过11​​％，而矿产品在出口结构中的份额则超过70％。

娜塔莉亚·戈杜诺娃在报告中着重谈到了国民生活水平的改善问题，并指出，虽然我国国民实际收入增长了5.5%，但国民在购买食品方面的支出达到了收入的50%。她强调，在发达国家中，这一指数仅为10%，即便是俄罗斯和白俄罗斯，也仅为28%和32%。

预算监督委员会主席还表示，托卡耶夫总统曾指示要进一步加强对国家计划落实情况和预算资金使用情况的责任问责制，而这也对参议院议员们的责任履行提出了更高的要求。

【编译：木合塔尔·木拉提】