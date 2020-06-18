新冠肺炎：这周末的隔离限制措施有哪些？

哈通社/努尔苏丹/6月18日--据哈萨克斯坦政府总理官网消息，6月20-21日周末，哈萨克斯坦多个地区将实施隔离限制措施。

1.努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特、巴甫洛达尔和埃基巴斯图兹等城市的：

• 购物娱乐中心、连锁商店和室内食品市场和其他市场都将暂停营业；

•公共餐饮场所的室外部分只能在保持社交距离的前提下保持营业；

•公共交通工具的运营时间将受限制；

•公共休闲娱乐场所：公园、广场、河边等场所都将暂停开放；

•健身场所将暂停营业；

•将限制年龄超过65岁的老人外出；

2.居民人数超过5万人的居民点：

•公共休闲娱乐场所：公园、广场、河边等场所都将暂停开放；

•将限制年龄超过65岁的老人外出；

3. 根据各州首席卫生医师的决议， 将限制 努尔苏丹、阿拉木图、卡拉干达、奇姆肯特、巴甫洛达尔和埃基巴斯图兹的居民前往城市附近的旅游、度假场所。

值得一提的是，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明主持召开防止新冠肺炎疫情在哈萨克斯坦境内传播部门间委员会会议。

会议根据国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫下达的工作指示，对稳定国内疫情形势辅助措施进行了讨论。

【编译：阿依波塔】