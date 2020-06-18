最高法院院长就司法体系改革问题向总统做出工作汇报

哈通社/努尔苏丹/6月18日--最高法院院长贾克莆•阿萨诺夫18日向托卡耶夫总统就司法体系改革问题做出了工作汇报。

据其介绍，在过去两年半的时间里，已经实施了多个试点项目，并制定了22项法案。 其中，10个法案已被采纳。

他表示，司法机构也发生了变化。具体来说，法院引入了人力资源技术来选拔新法官。法官的纪律责任，人员储备问题已从最高法院移交给最高司法委员会审议。同时，对现有的法官评估新机构-司法质量委员会的工作也进行了相应变更。根据新的评估方法，到2022年，将为80％的法官进行评估。

同时，哈萨克斯坦无罪释放判决数量急剧增加。特别是，严重犯罪方面的数据增加了12倍，特别严重犯罪方面的数据增加了6倍。

阿萨诺夫介绍说，《哈萨克斯坦共和国民事诉讼法》的修正案将于今年6月22日正式生效。

此外，最高法院院长向总统介绍了法院在新冠肺炎疫情期间的工作情况。他表示，法院并没有受疫情影响停止工作。

他指出，法院就防止疫情传播实施了一切必要措施。

根据会谈结果，托卡耶夫总统向阿萨诺夫下达了一系列具体工作指示，并对法院在复杂情况下的工作进度表示了信心。



【编译：阿依波塔】