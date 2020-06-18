哈萨克斯坦新冠肺炎累计治愈人数破万

哈通社/努尔苏丹/6月18日 —— 据新冠疫情官方信息平台消息，6月17日23时至18日19时，全国13个地区通报163例新增治愈病例。

新增治愈出院病例分别来自： 阿拉木图州（37例）、西哈州（24例）、 卡拉干达州（24例）、阿特劳州（15例）、奇姆肯特市（12例）、努尔苏丹市（10例）、克孜勒奥尔达州（9例）、曼格斯套州（7例）、 突厥斯坦州（7例）、北哈州（6例）、阿克托别州（5例）、巴甫洛达尔州（5例）、 东哈州（2例）。

截至目前，哈萨克斯坦已确诊病例中已有10065人康复出院，占总确诊人数的63.3%。

全国三大直辖市及14个州治愈病例分部数据如下：

努尔苏丹市 – 2099

阿拉木图市 – 2128

奇姆肯特市 – 524

阿克莫拉州 – 170

阿克托别州 – 298

阿拉木图州 – 428

阿特劳州 –1015

东哈州 – 139

江布尔州 – 330

西哈州 – 694

卡拉干达州 – 760

库斯塔奈州 – 187

克孜勒奥尔达州 – 474

曼格斯套州 – 278

巴甫洛达尔州 – 193

北哈州 – 57

突厥斯坦州 – 291