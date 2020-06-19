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    哈外长出席一带一路国际合作高级别视频会议并发表讲话

    09:12, 19 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月19日 – 哈萨克斯坦外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德出席了18日晚召开的«一带一路»国际合作高级别视频会议。

    据哈萨克斯坦外交部消息，此次会议由中国方面组织举办，主题为“加强‘一带一路’国际合作、携手抗击新冠肺炎疫情 ” 。

    包括哈萨克斯坦外长特列吾别尔德在内，有25个国家的外长或部长级官员及世卫组织总干事谭德塞、联合国副秘书长兼联合国开发计划署署长施泰纳出席会议，

    会议由中国外交部长王毅主持。

    与会各方就合作开展旨在抗击新冠病毒大流行的系列措施，以及在新冠疫情后期推动务实合作，有序恢复经济等内容进行了讨论并达成了共识。

    特列吾别尔德外长在讲话中强调，面对COVID-19疫情，相关各国有必要加强医疗合作，与此同时，应加快促进«一带一路»沿线国家经济的数字化进程。

    他表示，哈萨克斯坦支持«健康丝绸之路»倡议和数字丝绸之路的发展。部长强调指出，哈萨克斯坦将作为连接亚洲与欧洲的国境运输和交通枢纽，在这方面发挥重要的作用。

    据悉，会议发表了汇聚各方共识的《“一带一路 ” 国际合作高级别视频会议联合声明》。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 外交部 外交 哈萨克斯坦与中国 丝绸之路 一带一路 “一带一路”写作大赛 黄金储备 新型冠状病毒
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