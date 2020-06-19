需求日增 哈将新增四家口罩生产企业

哈通社/努尔苏丹/6月19日--哈萨克斯坦未来六个月内口罩需求将达到1.11亿只。

哈萨克斯坦工业和基础设施部部长贝布特·阿塔姆库洛夫在政府会议上说：«根据卫生部提供的数据，未来6个月的一次性医用口罩需求将达1.112亿只。截至到目前，国内九家口罩生产企业的医用口罩最大产能可达49万只/日。为了增加产量，我们计划在今年年底前再增加四家新企业，这将确保口罩生产产能最高达110万只/日。»

据部长介绍，现阶段国民对可重复使用口罩的需求将达到1.44亿只。

«为了给人们提供必要数量的口罩，我们计划与缝纫企业合作，将可重复使用的防护性口罩产量提高到每天80万只。当地执行机构已经开始与缝纫企业合作，以建立可重复使用的口罩储备。»他说。

据他说，医用手套的需求量将达到8370万副。目前，我国有两家企业每天生产33万副手套，将来计划将产量提高到46万副每天。

在六个月内，防护服的需求量将达到130万件。为了增加产量，计划在今年年底之前推出3家新企业。还计划增加现有企业的产量。所有这些措施将使得防护服的产量提高到每月80万件。





【编译：阿拉依】