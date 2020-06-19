国产车已占国内新车销量的半壁江山

哈通社/努尔苏丹/6月19日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫在19日的政府工作会议上，就国内汽车制造业发展情况进行了阐述。

部长表示，机械制造业是当前哈萨克斯坦工业领域发展最为迅速的产业之一。工业创新发展规划实施以来，哈萨克斯坦的机械制造规模增长了五倍有余。领域吸引的投资增长了近三倍，达500亿坚戈。产品出口额增长三倍，达11亿美元。2019年，机械制造业共生产总价值13720亿坚戈的产品，而2020年前五个月的产值达到了5350亿坚戈。行业增幅为18.5%。

据部长介绍，目前哈国在机械制造业领域有3000多家企业从事相关活动，从业人员达6.5万余人。工业化发展路线图实施以来，行业共实施了价值3670亿坚戈的128个项目，创造工作岗位1.6万余。

2019年行业的劳动生产率达1.6万美元，产品出口范围涵盖俄罗斯、中国、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、阿联酋、土库曼斯坦等国。生产的产品类型包括各型号家用车、工程车、电力机车、列车轮轨、变压器等。

其中Asia Trafo公司是独联体国家中首个掌握了容量达500兆伏/安培的变压器的生产工艺的企业

在机械制造业中，汽车组装生产行业发展最为迅速，其生产规模短时间内增长了24.5倍，年投资资金流增长超过了14.4倍。

部长强调指出，哈萨克斯坦国产汽车在新车销售中的比重已经达到了5成左右，即国内每售出两辆新车，其中一辆就是国产车。

萨热阿尔卡汽车制造厂、亚洲汽车制造厂等企业已成为哈汽车制造业的龙头企业。2020年1~5月共生产26810台各型号车辆，总产值1730亿坚戈，产业增幅47%。行业产品已出口俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。

在阿拉木图，哈韩合资的现代汽车制造厂一期工程于今年3月投产，完全建成后的企业预计年产量可达4.5万辆轻型车辆。

部长还介绍了其他企业与外国合资生产各类型产品的情况。

【编译：木合塔尔·木拉提】