政府总理就发展汽车制造业下达一系列工作指示

哈通社/努尔苏丹/6月19日--政府总理阿斯哈尔·马明19日在政府例行会议上就发展汽车制造业问题下达一系列工作指示。

马明表示，根据今年前五个月的数据，尽管经济不景气，汽车制造业产值仍达到5350亿坚戈，同比增长18.5％。 如今，哈萨克斯坦汽车制造行业的近3000家企业掌握了从零件生产到高精度设备的组装技术。 通过掌握汽车制造技术，石油、天然气、冶金和农业等经济关键部门的需求得到了保障。

鉴于当前的经济形势，应着重关注以下几个方面：

第一、增加本地供应非常重要。当前的本地化水平从35%到95%不等，要提高这一指标。根据最高欧亚经理事会的决议，汽车生产本地化水平至少要达到50％。 在这方面，各家企业有必要及时监督绩效。

同时，政府总理向工业和基础设施发展部下达工作指示，要求对以上工作指示进行监督，提高汽车生产本地化水平和产量，扩大出口量。

第二、当前，哈萨克斯坦70%的农业器械也已陈旧。鉴于哈萨克斯坦将成为全球粮食枢纽，优化农业器械 也至关重要。为此，有必要吸引投资商和合作伙伴，以创造新的有前途产业。

总理指出，去年，石油天然气机械产值为637亿坚戈。 今年前四个月，这一数据达210亿坚戈，同比增长30％。

第三、石油天然气机械制造行业发展潜力大，并未完全开发，应加强在这方面的工作。要扩大石油天然气机械产量，需吸引外国合作伙伴。

第四、国家应通过补助高达80％的出口成本来发展具有竞争力的高科技产品的出口。

“根据当前的情况，需制定额外扶持措施。因此，我要求贸易和一体化部及工业部开始研究向国内出口商提供出口扶持措施相关问题。 ” 他说。

第五、根据总统下达的工作指示，工业部需在7月1日之前，确保完成设立工业发展基金各项事宜。

【编译：阿依波塔】