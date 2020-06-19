哈萨克斯坦农业机械产量增加了五倍

哈通社/努尔苏丹/6月19日--哈萨克斯坦工业和基础设施部部长贝布特·阿塔姆库洛夫谈到农业机械制造领域取得的成就。

工基部部长在政府会议上说：«10年来，农业机械行业产量增长了5倍，投资增长3.4倍，产品国产化平均水平达37%。2020年前5个月，共生产了价值120.46亿坚戈的农业设备，其中包括825台拖拉机，139台联合收割机，增长率为54%。»

据他介绍，该领域的主要企业有«Agromashholding公司»（主要生产联合收割机«Yesil»和拖拉机«Lovol»），«SemAZ公司»和哈萨克斯坦综合集团公司（生产拖拉机品牌«白俄罗斯»），库斯塔奈拖拉机厂（组装«Kirovets»拖拉机），哈萨克斯坦农业创新公司（生产拖拉机«白俄罗斯»、«布勒»，联合收割机«阿克罗斯»、« 托鲁姆»，播种生产机«AMITI»和其他设备的生产），以及«Don Mar»公司（ 生产收割机和播种机）。

部长说：«截至今日，我国共注册有约15.3万台拖拉机和4.2万台联合收割机。 65%的拖拉机和46%的联合收割机已经使用了17年以上。为了更新老旧的农业机械车队，我们正在努力制造我们自己的现代化生产农业机械和设备，这将提高农业劳动生产率，提高农作物产量。»

部长补充说：«我们正在采取措施协调国家支持措施。我们认为，在汽车行业引入回收奖励措施的成功经验应该扩展到农业机械领域。为了刺激农业机械的生产，已经启动了租赁国内拖拉机和联合收割机的计划。»

【编译：阿拉依】