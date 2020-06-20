新冠疫情下的拜科努尔航天城

哈通社/拜科努尔/6月20日 – 拜科努尔市首席卫生医师安德烈·波波夫19日在航天城的周报《拜科努尔报》上发表了一篇致全体市民的呼吁文章。

文中，航天城的首席卫生医师详细的描述了拜科努尔市目前的新冠疫情蔓延形势和相关的防疫措施，并呼吁公众遵守检疫防疫规范，佩戴口罩，保持社交距离，避免前往和组织举办人群聚集性的活动。

安德烈·波波夫在文中指出，拜科努尔的流行病学情况非常复杂。统计显示，过去一个月内新增了56例确诊病例，而且其中多数是在过去的10天增加的。

«最初，所有的病例都是外来的：最初的病例是在田吉兹油田工作的6名轮班工人和从莫斯科回来的4名市民，10人都是拜科努尔居民。后来，在托列塔姆村，发生了1起8名老人被感染的病例。» 安德烈·波波夫说。

据其介绍，2020年6月12日至16日之间，托列塔姆村有两名老人（70岁的女性和72岁的男性）相继确诊并病逝。

安德烈·波波夫还表示，目前市区内部已经出现了社区感染的情况，且新增病例并未同此前的确诊人员有过接触。

市首席卫生医师还引用了俄罗斯联邦生物医学署拜科努尔航天中心区域负责人桑弗拉赫提供的消息称，在城市企业和组织的雇员中，有6人感染了冠状病毒，与在俄罗斯航天集团雇员中的患者（6人）一样多。

文章最后，航天城的首席卫生医师再次呼吁并敦促市民严格遵守卫生检疫措施，防止发生新冠病毒的社区传播，尽可能待在家中，推迟原有的出行计划。

值得一提的是，拜科努尔市的新冠肺炎感染病例统计工作由俄罗斯联邦生物医学署负责进行，其下设在拜科努尔的传染病专科医院接收所有拜科努尔市民的就医申请，不分国籍。

拜科努尔航天中心及附属的城市居民点位于哈萨克斯坦境内，是人类建立的第一个载人航天港。这座航天城归属于哈萨克斯坦所有，由俄罗斯联邦租用。

【编译：木合塔尔·木拉提】