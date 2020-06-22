哈萨克斯坦电子商务市场发展迅猛

哈通社/努尔苏丹/6月22日 -- Finprom.kz网站发布数据显示，全球电子商务和非现金支付飞速发展。截至2019年底，全球电子商务市场达到3.5万亿美元，较上年增长20.7%。哈萨克斯坦电子商务市场发育较晚，目前已成为哈经济发展的优先方向之一。2019年，哈电子商务市场达到7020亿坚戈，较上年增长80%，在社会消费品零售总额中的占比从上年的2.9%升至3.7%。

2019年，哈萨克斯坦通过互联网进行的线上交易额为2063亿坚戈，同比增长42.6%，占零售总额比例从上年的1.4%升至1.8%。通过互联网进行的批发贸易额为1086亿坚戈。

尽管哈电子商务市场近年来发展迅猛，但与先进国家相比仍有较大差距。例如，中国电子商务市场占零售总额比例高达23.7%，欧盟为14.8%，美国为10.8%，韩国为7.2%。哈计划到2025年将电子商务的市场份额提升至10%。

2020年的新冠肺炎疫情对哈电子商务市场发展产生积极影响。防疫隔离措施使得线上交易和互联网支付变得更受欢迎。2020年1-4月，哈非现金支付交易总额达到7.4万亿坚戈，较2018年（2.8万亿）增长1.5倍。5年前，哈非现金支付交易额仅为2343亿坚戈。与此同时，哈POS终端基础设施快速发展，Apple Pay、Samsung Pay等支付系统已进入哈市场，银行推出积分系统和返现（Cash Back）服务，城市公交系统积极推广使用非现金支付。

【编辑：木合塔尔·木拉提】