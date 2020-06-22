阿拉木图市中心街道将在周日改成临时步行街

哈通社/阿拉木图/6月22日--阿拉木图市中心的一些街道将在周日变成临时步行街。

阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫在其Twitter帐户上写道，在流行病学形势稳定之后，将启动建立临时步行区的试点项目。

第一阶段确定了阿尔马林区的五条街道将在周日关闭一天。该项目将在城市的流行病情况稳定后启动。

市长在推特中写道：«我们与专家讨论了周末封锁街道改为临时步行专用区的项目。第一阶段提议卡班拜勇士大街—果戈理—纳扎尔巴耶夫大道—阿布莱汗大道。我们将在城市流行病情况稳定后开始运行该项目。»

卡班拜勇士大街和果戈理街之间的潘菲洛夫街，以及博艮拜、托列毕、卡兹别克毕、阿伊特克毕这些街道将在纳扎尔巴耶夫大道和阿布莱汗大道之间部分重叠。将允许公共交通和特殊车辆在这些街道通行，主要目标是为了减轻运输负担。

专家正在考虑采取多种措施来改善城市生态。特别是对货运车和摩托车等交通方式进行研究。

交通、生态、城市规划领域的专家将参与这项研究。将评估运输负荷、有害排放和噪音污染等方面的情况，以便提供全面的解决方案来改善环境。

【编译：阿拉依】