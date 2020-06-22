政府总理在议会上下联席会议上做工作汇报

哈通社/努尔苏丹/6月22日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明22日在议会上下联席会议上，就政府2019年度工作情况和进一步发展经济方面采取的措施做出了工作汇报。

政府总理指出，尽管受全球石油价格下跌和外部经济形势恶化等因素影响，哈萨克斯坦在2019年实现了过去6年最高的经济增长—4.5％。其中，85%的经济增长来自非原料型领域。

经济增长的主要驱动力是制造业（4.5％），建筑业（12.9％），运输业（5.1％）和贸易（7.6％）。 固定资产投资增长8.5％，其中私人投资增长9.5％。 外贸成交额增至970亿美元，外贸顺差增长额达190亿美元。 通货膨胀率为5.4%，维持了4-6%的目标区间，劳动力市场保持稳定， 失业率为4.8％。 最低工资提高了1.5倍。

根据2020年前5个月的报告，哈萨克斯坦国内生产总值下降1.7%。在这方面，关键经济部门实现了增长， 商品生产增长4.8％。

马明表示，在当前形势下，政府的主要任务是为实现积极的经济增长创造必要的条件。 为此，政府正在采取大规模措施，以维持国家​​的社会经济稳定。

他表示，国家进入紧急状态期间，哈萨克斯坦采取了旨在稳定经济和支持民众的两套紧急措施。为社会弱势群体提供了必要援助，其中包括资金援助、食品和药物保障等。延迟了银行贷款还款期和税费等强制性费用的缴纳时间。为应对危机，向中小企业提供了低利率贷款，并出台了相应商业刺激措施。

各类国家计划和就业保障措施框架下，到今年年底，将有120万人获得工作机会。就业保障路线图框架下，将落实6500余项目，这将增加25.5万个工作岗位。同时，商业路线图框架下，将新增10万个工作岗位。

政府制定并开始积极执行2020年经济恢复综合计划。经济恢复综合计划包括旨在刺激商业活动，就业保障和提高国民收入方面的具体措施。 为了实施全面计划，议会正在审议相关法案。

恢复经济增长国家委员会工作框架下，哈萨克斯坦制定了新版至2025年的战略发展计划，新版计划明确了国家经济发展的新趋势。

“新的经济增长战略需要经济政策发生根本变化，以确保国家高质量并稳定发展。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】