哈萨克斯坦将大力支持中小企业发展

哈通社/努尔苏丹/6月23日 – 哈萨克斯坦通过了一项«一揽子计划»，以保障哈萨克斯坦2020年经济的稳定增长，此外还采取了一系列附加措施为商业活动«护航»。

国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫23日在政府例行工作会议上表示，鼓励和发展创业活动是当前主要的工作方向之一。

他强调指出，推动中小企业的发展，将是实现哈国经济多元化、促进就业和实现宏观经济稳定，以及保障国民所需商品的生产和提供各类服务的关键因素。

据其介绍，为支持中小企业发展，哈萨克斯坦已经实施了针对中小企业的税收减免政策，扩大可贷款金额的规模和对象范围，并采取措施进一步简化营商条件。

他表示，2019年哈萨克斯坦的中小企业在经济中的占比达到了30.8%，产值达31.2万亿坚戈。全国目前从事中小企业的人数为340万人。

他强调，为改善营商环境而采取的系列改革措施，使哈萨克斯坦在Doing Business排名中得以日升至25位。

达列诺夫称，为确保2020年经济增长的恢复和稳定发展，已经通过了一项«一揽子计划»，此外还采取了一系列附加措施为商业活动«保驾护航»。

«旨在恢复经济增长的国家委员会正在持续工作。»他说。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5月27日签署第340号总统令，宣布组建直属总统的国家恢复经济增长委员会。 根据总统令，国家恢复经济增长委员会的成立宗旨是为了在新的经济环境下为恢复经济增长提供和整理各类建议。

【编译：木合塔尔·木拉提】