韩国首都圈防范可能到来的第二波疫情

哈通社/首尔/6月23日 -- 据韩国中央防疫对策本部23日消息，截至当天0时，韩国较前一天0时新增46例感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，累计确诊12484例。

韩联社报道称，按感染途径来看，单日新增的46例中有30例为境外输入性病例，其中26例在入境检疫过程中确诊，包括来自停泊釜山市甘川港的俄籍冷藏运输船的16名船员，其余4例在入境后居家隔离中确诊。

社区感染病例16例，主要集中在首都圈地区，分别是首尔市6例、京畿道4例、仁川市1例。其余分别为大田市4例、大邱市1例。

另外，当天新增1例死亡病例，累计死亡281例。

韩国防疫部门在记者会上表示，首都圈疫情在经历2月到4月的第一波流行后，如今正面临第二波疫情，有关部门正在全力遏制疫情扩散，呼吁民众做好长期抗疫准备。

专家也警告，如果不能在人口密集的大城市防范病毒传播，接下来恐怕会出现疫情大爆发。

防疫部门预计，病毒在进入秋冬季后，流行规模会更大，有关部门正在积极准备医疗物资。

韩国总统文在寅此前曾警告，接下来三天若再出现超过30起新病例，首都将重新回到封锁阶段。

【编辑：木合塔尔·木拉提】