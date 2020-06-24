玛丽安·阿比舍娃：美国高度赞赏哈萨克斯坦的民主改革进程

哈通社/努尔苏丹/6月24日 – 美国政治分析人士杰西·简·达夫24日在美《华盛顿时报》 (The Washington Times)发表署名文章，高度评价哈萨克斯坦民主改革进程。

哈萨克斯坦总统直属国家管理学院外交研究所所长玛丽安·阿比舍娃就此在接受哈通社采访时表示，此类文章在国外知名媒体上的出现，证明了哈萨克斯坦在托卡耶夫总统领导下实施的一系列民主改革，已经引起了国外政治和分析人士的广泛关注。

阿比舍娃指出，哈萨克斯坦是美国重要的外交政策伙伴国家。哈美两国在全球安全、区域发展以及其他许多双边和多边领域开展了一系列积极的合作。

美国一直关注着哈萨克斯坦的民主改革进程，并持续为哈萨克斯坦提供的许多帮助和支持。例如邀请哈国人员访美进行工作考察、培训等，了解美国的政治体系和机构运作，这一系列工作为哈萨克斯坦借鉴外国经验，推动本国政治现代化发展提供了很大的帮助。

对于哈萨克斯坦正在不断推进的、自主实施的政治现代化改革进程，美国各界均予以高度赞赏，并以尊重的态度对待哈萨克斯坦在政治转型中的坚定立场。哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫自独立之初就制定了«先经济后政治»的务实的国家发展方针原则。

值得一提的是，美国是最早为哈萨克斯坦提供经济支持的国家之一，多年来为年轻的、不断发展中的哈萨克斯坦持续进行了数十亿美元的投资。时至今日，美国企业仍然在哈外资领域处于领先地位。借助这种方式，美国为民族领袖通过夯实坚实的经济基础，并在其基础上实现民主化改革的构想，提供了支持。

阿比舍娃同时指出，美国方面显然已经注意到其投资的有效性，以及哈萨克斯坦政治发展的积极成功。就在昨天，美国总统特朗普给托卡耶夫总统发来了一封贺信，祝贺他就职一周年。特朗普在贺信中特别强调：“您的政治改革规划值得赞扬。美国支持您旨在提高人民对政府的信任，以及加强对繁荣和充满活力的社会的基础——基本自由的保护。我们在扩大战略伙伴关系框架下愿意与您开展合作落实这些倡议。 ”

阿比舍娃最后表示，哈萨克斯坦将继续稳定的走在持续发展的道路上，在国际刊物上的这些评论文章，不仅是对哈国正确发展的肯定，也是对其进一步发展的激励。

【编译：木合塔尔·木拉提】