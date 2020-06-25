世界卫生组织：全球正面对氧气浓缩器短缺问题

哈通社/日内瓦/6月25日 -- 世界卫生组织表示，全球范围内的2019冠状病毒病例即将在下周达到1000万，同时全球正面对氧气浓缩器短缺问题。

氧气浓缩器生产医用氧气，帮助治疗无法通过正常呼吸让氧气进入血液的冠病患者。

世卫组织估计，按照目前每周约新增一百万病例的速度，全世界每天需要约62万立方米的氧气，即约8万8000个大氧气瓶。

但是，现在许多国家在获得氧气浓缩器方面遇到困难。只有少数几家公司拥有80％的氧气浓缩器市场，目前需求大大超过了供应。

最近几周与供应商的持续谈判使世卫组织得以购买1万4000台氧气浓缩器，并将在未来几周内发送至120个国家。

世卫组织还确定了另外17万台浓缩器可在未来6个月内投入使用，价值1亿美元。

此外，世卫组织还购买了9800个用于监测患者血液中氧气的脉搏血氧仪，正在准备装运，发往有需求的国家。

谭德塞还指出，另一个挑战是，许多重症患者需要比大多数市场销售的浓缩器所能产生的更高流速的氧气。

他表示，为了应对这一挑战，世卫组织正在支持几个国家购买设备，使它们能够大量生产自己的浓氧气。这是可持续的解决方案，但是需要维护方面的技术知识。