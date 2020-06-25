世卫组织总干事：全球新冠病例数逼近千万

哈通社/努尔苏丹/6月25日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞今天在日内瓦举行的在线记者会上表示，全球范围内的2019冠状病毒病例即将在下周达到1000万。这一严峻的现实提醒人们，在研发疫苗和药物的同时，必须竭尽所能抑制病毒传播，挽救生命。

目前向世卫组织报告的2019冠状病毒病病例了超过910万例，死亡超过47万例。世卫组织预计，下周病例总数将达到1000万。

世卫组织总干事谭德塞表示，在新冠在疫情暴发的头一个月，向世卫组织报告的病例不到1万；但在过去一个月，报告了近400万病例。

谭德塞说：“这是向人们发出的一个警醒，即使我们继续研究疫苗和治疗方法，我们也肩负紧迫的责任，必须竭尽所能利用我们现在拥有的抑制传播和挽救生命的工具。”

新冠重症治疗的关键——氧气

谭德塞表示，在治疗新冠患者的过程中，挽救生命的最有效方法之一就是为有需要的患者提供氧气。

他说：“新冠重症患者无法通过正常呼吸让氧气进入血液中。他们需要更高浓度的氧气和支持，让氧气其进入肺部。如果不及时治疗，重症会耗尽细胞和器官所需的氧气，最终导致器官衰竭和死亡。”

医用氧气是由氧气浓缩器生产的，这种浓缩器从空气中提取和净化氧气。

世卫组织估计，按照目前每周约新增一百万病例的速度，全世界每天需要约62万立方米的氧气，即约8万8000个大氧气瓶。

但是，现在许多国家在获得氧气浓缩器方面遇到困难。少数几家公司却占有80％的氧气浓缩器市场，目前需求大大超过供应。

谭德塞说：“世卫组织和我们的联合国合作伙伴正在通过各种私营部门网络与世界各地的制造商合作，为最需要氧气的国家购买氧气浓缩器。”

最近几周与供应商的持续谈判使世卫组织得以购买1万4000台氧气浓缩器，并将在未来几周内发送至120个国家。

世卫组织还确定另外的17万台浓缩器可在未来6个月内投入使用，价值1亿美元。

此外，世卫组织还购买了9800个用于监测患者血液中氧气的脉搏血氧仪，正在准备装运，发往有需求的国家。

谭德塞指出，另一个挑战是，许多重症患者需要比大多数市场销售的浓缩器所能产生的更高流速的氧气。

他表示，为了应对这一挑战，世卫组织正在支持几个国家购买设备，使它们能够自己大量生产高浓度氧气。这是可持续的解决方案，但是需要维护方面的技术知识。