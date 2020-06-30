世卫组织：新冠疫情仍在蔓延 距离结束“为时尚早”

哈通社/日内瓦/6月30日 -- 世界卫生组织总干事谭德塞29日表示，新冠肺炎疫情自爆发至今已有6个月，但疫情仍在全球加速蔓延，距离结束“还为时尚早”。

谭德塞在日内瓦总部召开的视频新闻会议上说：“尽管许多国家取得进展，然而在全球范围内，疫情正在加速蔓延。我们都希望疫情能够结束。我们都希望生活继续，然而残酷的现实是，疫情距离结束显然为时尚早。 ”

谭德塞指出，过去六个月，世卫组织和合作伙伴持续不懈地支持所有国家应对这一新的病毒，世卫组织已发布更新后的抗疫时间线，介绍世卫组织所采取的行动。

谭德塞同时强调，未来几个月所有国家都将面临如何与病毒共存的问题，这将是一种新的常态。很多国家已采取前所未有的措施来遏制病毒传播，拯救生命，这些措施成功减缓了病毒传播，但还没有完全阻止病毒，而一些国家正在经历重启经济和社会后出现的疫情复发，大多数人仍易感，病毒仍然有很大的(传播)空间。

他表示，尽管许多国家已取得进展，但全球层面疫情仍在加速蔓延，还远未结束。

据美国约翰·霍普金斯大学的数据统计，截至目前全球新冠肺炎确诊病例超过1010万，导致50.2万人死亡。

世界卫生组织公布的数据显示，28日新增病例中有60%来自美洲。 当天全球新增确诊病例189077例，其中超过23%的病例来自美国。

巴西是全球唯一一个报告新增病例超过美国的国家。

【编辑：木合塔尔·木拉提】