在瑞士阿尔卑斯山举行了“阿拜读书会”活动

哈通社/卢塞恩/6月30日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，为了纪念伟大的哈萨克诗人和思想家阿拜•库南拜吾勒175周年诞辰，哈萨克斯坦驻瑞士大使馆举办了露天活动“阿拜读书会”，来自苏黎世大学的学术代表，对阿拜作品感兴趣的瑞士公民，在瑞士留学的哈萨克斯坦籍学生，哈萨克斯坦侨民和大使馆的朋友们的参加了本次活动。

这次活动在风景如画的卢塞恩郊区的古老梅根城堡附近举行，周围环绕着阿尔卑斯山和著名的卢塞恩湖。

哈萨克斯坦驻瑞士大使阿勒别克·巴哈耶夫指出：“阿拜于哈萨克人而言就像 托尔斯泰于俄罗斯人，莎士比亚于英国人，歌德于德国人的影响，如果全世界都能了解到阿拜对哈萨克文化和文学作出的贡献，那么我们将可以说哈萨克文学在世界古典文学中占据了非常重要的位置。 ”

苏黎世大学人类学和社会科学系系主任彼得·芬克教授会讲哈萨克语，他指出，阿拜的作品对哈萨克文学和历史具有重要价值。

熟悉这位伟大诗人的作品的活动来宾，分别用哈萨克语、法语和德语阅读了阿拜的作品。“阿拜读书会 ” 在非常友好的气氛中度过。

根据早前报道，2019年5月30日，国家元首签署了«关于庆祝哈萨克伟大诗人阿拜·库南巴耶夫诞生175周年»法令。今年1月21日，在阿拜诞辰175周年之际，首都努尔苏丹市举行了庆祝活动，国家元首哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫和民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫出席了活动。





【编译：阿拉依】