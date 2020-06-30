参加留学竞赛的文件可在线提交

哈通社/努尔苏丹/6月30日--据哈萨克斯坦国家信息技术股份公司新闻处消息，在教育领域的国际协定框架内，有意愿参加出国留学竞赛的哈萨克斯坦公民如今可以在电子政务门户网站上在线提交申请文件。

国家信息技术股份有限公司董事会主席阿赛特·图尔森诺夫说：«我们已与哈萨克斯坦教育和科学部一起将该服务转为线上模式，为有意愿参加‘学士’、‘硕士’ 、‘博士’学位出国留学竞赛的公民提供网上提交文件的机会。此外，订购服务时，您还可以在电子政务门户网站上注明想要留学的国家和专业。»

为了线上使用该服务，首先需要登录到电子政府门户网站，点击«教育»分类，选择«在教育领域的国际协议框架内参加出国留学竞赛的文件提交»，并点击订购该服务。

接下来需填写所有必要信息：教育背景、家庭状况、就业信息及基本信息，并使用电子签名或短信密码进行签字。服务结果将发送至用户电子政府门户网站上的«个人帐户»中。

国家信息技术股份有限公司是信息和通信基础设施«电子政府»和国家机构统一运输系统的运营商，并且为中央和地区国家机构的信息系统提供系统和技术维护。

【编译：阿拉依】