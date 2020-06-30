罗马尼亚首都新建公园被命名为“努尔苏丹”

哈通社/布加勒斯特/6月30日 —— 据外交部消息，罗马尼亚首都布加勒斯特市第一区新建公园被命名为“努尔苏丹”。

消息称，公园开放仪式由哈萨克斯坦驻罗马尼亚大使馆和布加勒斯特市第一区区政府联合举办，驻罗马尼亚外国使节代表、罗马尼亚政府和社会企业代表出席。

值得一提的是，加勒斯特市第一区与努尔苏丹市伊希姆区之间签署过相互谅解备忘录。为庆祝哈萨克斯坦首都努尔苏丹市的城市日和首任总统纳扎尔巴耶夫的生日，加勒斯特市第一区决定将新建公园命名为“努尔苏丹”。

哈萨克斯坦驻罗马尼亚特命全权大使努尔巴赫·如斯铁莫夫向出席活动的嘉宾们介绍了首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为哈萨克斯坦的发展做出的巨大贡献。

此外，出席活动的双方代表高度评价了两国之间的有效合作水平，并表示相信«努尔苏丹»公园的开放将进一步促进双边人文领域的合作。

据悉，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫于1998年和2007年对罗马尼亚进行的访问为两国合作关系发展带来了动力。两国建交以来，罗马尼亚向哈萨克斯坦投资了17亿美元，双边贸易总额达到了18亿美元。

【编译：小穆】