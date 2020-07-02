哈萨克斯坦宣布举办阿拜歌曲翻唱大赛

哈通社/努尔苏丹/7月2日--据Elorda.info网站消息，在«我们在一起»公共项目的框架内，为纪念阿拜诞辰175周年决定举办伟大诗人阿拜的歌曲翻唱大赛。

据儿童与青少年联合组织«贾斯乌兰»（Жас Ұлан）的新闻报道，比赛的目的是为了推广阿拜的歌曲。

报道中说到：«阿拜的歌曲以歌词和音乐、文字和旋律不可分割的统一性而著称。阿拜诗歌的独特性与音乐语言的独创性相结合催生了许多歌曲创作，这成为那个时代音乐艺术中的一个新现象。时至今日，这些歌曲仍然十分受欢迎，被列入杰出歌手、音乐家和国家创意团体的演唱曲目，并在大型音乐厅的舞台上进行表演。»

任何有意愿者都可以报名参加比赛。

参赛流程：

1）录制翻唱阿拜歌曲的视频；

2）将翻唱视频发布在Instagram上，并附上 #Абайәуені175 #Abay175cover标签；

3）标记用户@birgemiz_asyl_mura @jasulan_qz；

比赛时间截至到2020年7月20日。

奖金：10万坚戈。

主办单位：在哈萨克斯坦新闻和社会发展部、民间倡议支持中心的支持下，由儿童与青少年联合组织«贾斯乌兰»（Жас Ұлан）主办。





【编译：阿拉依】