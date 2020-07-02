外交部长向哈萨克斯坦外交人员致以职业节日祝贺

哈通社/努尔苏丹/7月2日--外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德2日向哈萨克斯坦外交人员致以了职业节日祝贺。

部长说：“尊敬的哈萨克斯坦外交官们！正如大家所知，28年前，总统签署了关于建立独立哈萨克斯坦的外交部法令。尽管当时处境艰难，通过外交部第一批工作人员的无私和专业精神，外交部形成了其基础和原则。就解决新成立的外交部人员和财政问题，开展了大 量工作，以便在国外开设首批代表机构。通过老一辈的辛苦付出，形成了‘外交部的精神 ’ 。我想借此机会对奠基外交部基础的人物们表示诚挚的敬意和感谢。哈萨克斯坦在国际舞台上取得的成就和成果首先是你们的功劳。 ”

据其介绍，哈萨克斯坦外交政策在首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的领导下，持着实用主义和建构主义的原则，以及有效合作与关系的基础上正在稳步发展。

“如今，我们已经与182个国家建立了外交关系，并加入了重要国际组织。哈萨克斯坦在包括98个国家的103个国家/地区设有办事处。我们为多边和双边合作建立了坚实的法律框架，其中包括涉及所有国家利益和当前国际问题的3700多个国际文件。哈萨克斯坦外交的重要成就之一是关于划定哈萨克斯坦国家边界的国际协定的签署和生效。当今，我们的外部边界被视为睦邻与合作的边界。独立之初，被视作‘安全的消费者’和世界政治新来者的哈萨克斯坦现如今已成为‘稳定的产生者’和积极参与解决某些冲突的调停者。 ” 外交部长说。

他表示，尽管在国际舞台上取得了重大成就，但不能停止前进的脚步，还有许多新工作要做。 世界上的旧现象正在发生变化，在出现许多积极和消极性质的复杂新过程。

外加部长指出，我们的任务是适当有效地应对批评，并充分有效地利用新机遇。

“在这方面，希望我们这一代外交人员在工作中保持创造性，尽一切努力，不断提高专业水平，这将有助于外交部再上一个新台阶。同时，今年是抗击冠状病毒的一年，这种致命的疾病震惊了世界，阻碍了国际关系。新冠疫情被宣布为全球大流行之后，哈萨克斯坦外交部和外交使团竭尽全力确保哈萨克斯坦公民安全回国，并协助国家接收来自各个国家的医疗援助和设备。在这方面，我想强调外交部总部、领事馆和其他表现积极的同行的工作。我们仍有许多任务要完成，因此，我呼吁大家合心齐力共同完成目标。在今天的职业节日之际，我向大家就外交政策领域的辛勤工作表示衷心感谢，并致以节日的祝贺。 祝大家为主权哈萨克斯坦的利益付出的努力得到回报，祝我们国家和平繁荣，愿每个家庭幸福安康！”他说道。

【编译：阿依波塔】