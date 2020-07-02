哈萨克斯坦的腾飞 个人在历史上的作用

哈通社/努尔苏丹/7月2日 -- 近一世纪世界见证了全球各国现代化历程的辉煌时期。首先是1970年代的«亚洲四小龙»，然后是中国、2000年代东欧和中欧国家以及巴西、印度尼西亚，墨西哥和其他国家当前项目的成功。这些都是各个国家努力克服历史发展的挑战和不平衡，在世界等级体系中居于更高的位置，从而从根本上改变自己国家的例子。

20世纪90年代哈萨克斯坦开始了现代化之路。国家的重生和飞跃时期正好是90年代艰难的历史阶段。这是世界历史新篇章的一页，哈萨克斯坦处于国际安全、能源和石油市场许多重要事件以及欧亚大陆新区域化形成的最中心。这是一个充满不确定性和全球动荡的时期。存在超过70年的国际政治体系突然崩溃，而世界各国在不确定的条件下寻求对话和合作的新形式。

对于世界来说，90年代是充满新希望的时代，在世界地图上出现了许多新国家。国际社会进入了一个新的历史时期：全球化为合作提供了巨大的机会，同时加强了相互依存关系，并揭示了以前未知的挑战，这些挑战已经是全球性的、无所不在的。在这样一个«汹涌»的国际背景下哈萨克斯坦独立了，写下了20世纪主权历史的第一页。

今天人们可以想象出不同的哈萨克斯坦主权之路，但是首任总统的个人因素在国家的历史上至关重要。我们早就认识到，一个人可以改变历史进程。勇于承担责任，清楚了解国家发展并能够捍卫国家发展——历史人物的这些特征对于处于历史关键时刻和转折点的人们来说尤其必要。

努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在哈萨克斯坦的历史上扮演了与中国的邓小平、土耳其的阿塔图尔克、法国的戴高乐，马来西亚的马哈蒂尔·穆罕默德，新加坡的李光裕等世界著名改革者一样伟大的角色。

1991年12月1日人民选举努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为国家元首，成为年轻国家的首任总统，用他的话说，实际上是«接近深渊的边缘»。当时，哈萨克斯坦领导人选择了适合现实的国家战略，并创建了有效的国家管理模式——成为了哈萨克斯坦发展的决定性因素。

在苏联解体前夕哈萨克斯坦的处境并不佳。统计表明，哈萨克斯坦一直落后于苏联经济和技术发展领域先进的国家。苏联将哈萨克斯坦作为农业和原料的附属物。

苏联解体后，独立的哈萨克斯坦不得不应对发展的各种挑战。首先哈萨克斯坦的地理位置夹在大国与不稳定的南部之间的大陆中心，导致了艰难的地缘政治局势和有限的经济机遇。国家社会人口状况极为困难。

当时，由于苏联的迅速崩溃，哈萨克斯坦1990-1994年的工业生产量减少了50%，交通运输减少了三分之二，农业减少了30％。煤炭、采矿和其他行业的联合工业巨头停止。失业人数增加，大规模的经济移民开始。哈萨克斯坦必须克服苏联普遍存在的无效经济模式。

在一个致力于市场经济的国家，陈旧的管理机制和国家机构的组织仍然存在。在一个由130多个民族组成，拥有30多个宗教派别的多民族社会中，维持和平与和谐至关重要。同时我们面临着与邻国和大国建立外交关系的任务；需要寻找自身在国际社会中的地位。

在首任总统的带领下年轻的哈萨克斯坦走过了这些荆棘。独立之初的那些挑战与限制现已转化为发展的机遇。随着时间的流逝，在不确定时期哈萨克斯坦国家领导人不仅在当时做出了大胆的决定，而且在危机时期团结了人民，使国家达到了新的发展水平。

纳扎尔巴耶夫一直在学习发展的先进经验，他对成功国家的历史进行了深入研究。几十年来的发展历程曾一度引领中国、日本、韩国和马来西亚取得了真正的革命性成就。哈萨克斯坦领导人向这些国家学习，更有逻辑地斟酌连续性改革。

哈萨克斯坦从未复制过其他国家的发展模式——亚洲、欧洲或者美国。从原则上讲，这是不可能的——不同的国家，不同的政治和经济状况，不同的历史时代。但是，哈萨克斯坦领导人从世界经验中独立地选择了国家建设普遍性原则，就能够熟练地将其应用到国家背景中，并形成了自己的有效改革、发展和治理模式。

在90年代初期，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫能够迅速制定国家所有领域发展改革的计划，并成功实施国家现代化。他提出了自己的发展方式：«首先是经济，然后是政治»，即最初国家重点发展经济，并在此基础上发展民主制度。

今天，这种方式被称为«纳扎尔巴耶夫模式»或哈萨克斯坦模式。基于周到和逐步的国家建设，合理解决首要任务、达成宏伟目标。完全不可能将这三十年的历史归为一种模式，但是简而言之，哈萨克斯坦首任总统精力集中在改革和发展的三个关键阶段。

90年代初进行了第一次现代化。当时的任务是重建国家治理体系，构建市场经济的基础并融入国际社会。在此期间，哈萨克斯坦在经济、社会和社会政治领域进行了«三重过境»。改革渗透了生活的方方面面。

哈萨克斯坦选择民主作为政治发展的典范。在1995年新《宪法》的基础上，建立了行政、立法和司法三权分立的政治体系，奠定了法治的基础。

国家进行了深刻的经济转型，形成了市场经济的关键机制。在充满不确定性的背景下，哈萨克斯坦保持了稳定性并维护了社会民族和宗教的和谐。

哈萨克斯坦向全世界宣布自己是一个和平发展的国家，放弃了从苏联遗产中继承的世界第四大核武库。这个年轻的国家与世界上大多数国家建立了外交关系，成为了国际社会的一员并获得了国际认可。

当时，哈萨克斯坦制定了国家长期发展的战略。1997年，纳扎尔巴耶夫向公众提出了至2030年的发展战略，包含了各个领域的详细行动计划。此时尽管后苏联国家都在解决紧迫的社会经济和国内政治问题，但哈萨克斯坦首任总统看到了未来数十年国家发展的前景。

哈萨克斯坦的第二次现代化始于1997年，于2016年结束。在此期间，更新的哈萨克斯坦开始收获其复杂的改革和努力的丰硕成果，并继续在国家发展战略的框架下向前迈进。在努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的领导下，经济走上了可持续增长的轨道；在哈萨克斯坦已经形成了现代化的国家机构体系和中产阶级。

社会的福祉得到了提升，90年代初人均GDP为700美元，2013年这一数字已达到12000美元，生活质量有了显著改善，世界银行将哈萨克斯坦列为中等收入国家。经过1998年和2008-2009年的两次世界经济危机，独立的哈萨克斯坦没有遭受重大损失，这证明了这个年轻国家的实力，证明了其生存能力。

当时国家的一项重大成就是国家新首都的迁移和建设，如今该城市以首任任总统的名字-努尔苏丹命名。新首都解决了国家发展的一系列战略任务，成为哈萨克斯坦新历史时代的象征。

这段时期是在治理、政治现代化、在经济中寻找有前景领域以及旨在提高经济发展效率的体制改革方面取得新突破的时期。

2012年哈萨克斯坦跻身全球最具竞争力国家前50名。同年纳扎尔巴耶夫在《哈萨克斯坦2050年战略》中提出了新的宏伟的发展目标——在未来几十年内跻身世界最发达30个国家之列。这个目标概述了哈萨克斯坦的民族思想，奠定了未来国家建设的新逻辑。

首任总统于2017年宣布进行的第三次现代化确保了哈萨克斯坦朝这一目标逐步发展。多年来，哈萨克斯坦已显示出其增长潜力。得益于纳扎尔巴耶夫的政策，哈萨克斯坦的国内生产总值从220亿美元增长到1840亿美元。努力发展商业环境的政策使得哈萨克斯坦从2005年世界银行发布的《营商环境报告》中的第86位上升至2019年的第25位。

不断进行改革以建立对社会负责的国家将有助于实现新的发展目标。有效发展经济、吸引投资、创新工业化，进一步的社会现代化和维护人民的团结是国家目前的优先事项。

在此期间，哈萨克斯坦继续实行政治改革和经济转型。在«面向未来的计划:精神文明的复兴» 计划的框架下人力资本和精神现代化是未来发展的基础。在当前任务下互不相同的三个现代化共同构成了具有统一内容和算法的改革和发展的完整过程。稳定的国家体制和强大的总统权力使得国家进行深刻的改革成为可能。

总的来说，主要成果是现代的哈萨克斯坦早已脱离了1990年代生存的严峻阶段，转而进入全球竞争以占据最发达国家之一的地位。哈萨克斯坦领导人一直努力将国家融入新兴趋势，并利用新的全球变化浪潮实现下一次增长。

需要特别指出哈萨克斯坦在世界舞台上的地位。多年来首任总统的多项想法和倡议已成功实施并在今天不断发展。哈萨克斯坦已成为全球核安全领域的关键倡议者之一，在维和政策以及解决纳戈尔诺-卡拉巴赫、伊朗、乌克兰、叙利亚等地的冲突方面取得了一系列成果。哈萨克斯坦在世界和传统宗教领袖例行大会的基础上发起并继续发展全球宗教间对话。

哈萨克斯坦爱好和平的政策使得国家当选欧安组织、上海合作组织、伊斯兰会议组织主席，成为2017-2019年联合国安理会非常任理事国和其他国际组织的成员。纳扎尔巴耶夫的欧亚思想在创建的欧亚经济联盟中得到了体现。哈萨克斯坦成为世界贸易组织的成员，得益于大型基础设施项目的实施，哈萨克斯坦成为了欧亚大陆东西部之间不断增长的贸易通道，贸易经过了我国领土的陆地走廊。

国家的外交政策自最初就具有建设性特点并基于多边性原则。与世界各地地缘政治中心关系的平衡性使得哈萨克斯坦与俄罗斯、中国、美国、欧盟、中亚以及伊斯兰世界的国家保持互利伙伴关系。得益于与邻国的友好关系，哈萨克斯坦历史上首次确定了国际社会认可的清楚的、不可动摇的、文件规定的边界。

建立自己的国家是千百年来人民的转折点，自古以来这些人民掌控了中欧亚大陆。世纪之交对于哈萨克斯坦来说不是转折点，而是真正的改革。在国家元首的领导下，经过三个现代化哈萨克斯坦成功实现了«时空跳跃»，也就是说很快地毫不犹豫地从一个政治历史时代过渡到一个新的时代，从一种经济体系过渡到另一种经济体系。

多年之后，纳扎尔巴耶夫会说：« 哈萨克斯坦向自己和邻国证明了无论既定目标多宏伟，都总能实现。实现战略目标的连续性和继承性是我们成功和持续发展的保障» 这些简短而有意义的话包含了哈萨克斯坦首任总统三十年来的所有逻辑和结果。

2019年纳扎尔巴耶夫再次承担了历史责任。在宪法程序框架内，他将权力移交给卡瑟姆·若马尔特-托卡耶夫，托卡耶夫后来在总统大选中后获得了哈萨克人民的信任，并在今天领导哈萨克斯坦。哈萨克斯坦第二个总统的执政方针基于哈萨克斯坦首任总统政策的连续性。

纳扎尔巴耶夫即将迎来其80岁寿辰。哈萨克斯坦人民将以特别的敬意和感激之情来庆祝他们成功的改革家——民族领袖的生日，他执政期间自信地带领哈萨克斯坦人民经受了所有考验，巩固了这个年轻国家的地位，并将其带入了一个全新的发展水平。

【来源： 哈萨克斯坦驻华大使馆 】