首任总统发表公开信 感谢各界关心

哈通社/努尔苏丹/7月3日 – 自新冠病毒感染中康复的哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫3日发表了致全体国民的公开信。

首任总统在公开信中，向全国公众表示了诚挚的感谢。

首任总统说，自其新冠检测结果呈阳性的消息公布后，他收到了来自全国各地的社会各界人士的问候，以及祝愿他早日康复的真挚祝福，许多国家和地区的政府领导人、国际组织代表也纷纷致电、致信予以问候。

纳扎尔巴耶夫表示，这些情感支持振奋了他的内心，给了他早日恢复健康的动力。因此，首任总统对所有关心他的人们致以谢意。

«来自社会各界的情感关怀，医生护士们的努力，以及在对医生们的要求严格的遵守下，我已经自疾病中康复，目前身体感觉良好，可以参与工作了。»首任总统在公开信中说。

首任总统还祝愿所有感染了新冠病毒的患者也能和他一样，早日恢复健康。

首任总统表示，我们正在经历的困难时期是对全人类的考验， 站在抗击疾病最前沿的医生们正在尽一切可能挽救生命。

«在此，我要对我国的医务人员表示特别的感谢。»他说。他还指出，医护人员的工作在过去被低估了，今后有必要特别注意家庭卫生部门，并为其发展分配必要的财政和物质资源。

在公开信中，首任总统表示，我国独立后建立的国家基金曾经帮助哈萨克斯坦应对了两次全球性的金融危机，此次全球大流行期间，政府也正式依靠国家基金的资产，开展了大规模的疫情防控工作，以及社会保障措施。

«只要我们将来在经济上明智的使用基金的资产，我们还将能够客服其他挑战。哈萨克斯坦具有一个巨大的优势，那就是它是国际上债务最少的国家之一。»首任总统指出。

首任总统还在公开信中呼吁国民，虽然总统和政府正在采取一切措施应对疫情，单杂面对这一全球性的大流行疾病时，«更重要的是取决于我们自己。»

首任总统希望人民能够有耐心、遵守秩序和防疫守则，听取医生和护士们的建议，注意卫生，保持良好的卫生习惯。

«我们要保持秩序，关注自己和家人，以及亲朋好友的健康，信任医生。»首任总统说。

纳扎尔巴耶夫表示，只要哈萨克斯坦人民能够与国际社会一起，以高度的责任感和团结，以及对未来的希望，必然能够最终战胜疫情。

«我们会再次成为赢家，我们国家的好日子还在后头。我们同在！我们必胜！这就是我们的口号。»他说。

在公开信最后，首任总统祝愿全体国民身体健康，愿哈萨克斯坦和平安宁。





【编译：木合塔尔·木拉提】