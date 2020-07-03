从阿斯塔纳到努尔苏丹-哈萨克斯坦的首都发生了哪些变化

哈通社/努尔苏丹/7月3日--努尔苏丹是欧亚大陆基础设施发展最快的城市之一。 在过去的10年中，哈萨克斯坦的首都已经建立起了许多现代化建筑，但努尔苏丹不会就此止步不前。本社记者介绍了首都在不远的将来会发生什么样的新变化。

不久的过去

过去的10年中，努尔苏丹建造的许多建筑已经成为了首都的象征。在此期间，新的行政大楼、购物和娱乐中心、剧院和运动场一个接一个地出现在这座城市。





今年7月6日，«可汗之帐»购物中心建立将有十周年了，它是近年来首都的主要标志性建筑之一，第一次来到努尔苏丹的的游客一定会来到这里观光。

它是一座巨大的帐篷状建筑物，总面积为12.7万平方米。这是一座购物和娱乐中心，里面有超市、家庭公园、咖啡馆、餐馆、电影院、体育馆、办公室、带有人工海滩的水上公园、室内游泳池、700个停车位等。





巴里斯竞技场

跟巴里斯冰球俱乐部同名的巴里斯竞技场吸引了不少游客前来参观。在大陆冰球联赛期间，来自世界各地的球迷聚集在这里。

巴里斯竞技场是一个多功能运动场馆，不仅可以举办各种运动比赛，而且还可以举办音乐会、论坛等。它于2015年8月8日开业。竞技场内的主要冰场可容纳1.1万多名观众（包括VIP区），还能够在短时间内转变为篮球、排球或室内五人足球场，或搭建拳击台。

此外，体育场馆内有一个按照根据国际泳联的规则建造的奥林匹克游泳池，长50米，宽25米，分为10个轨道，以及配备了符合公认标准的塔楼和跳水板。这使得巴里斯竞技场还可以举办游泳、跳水、花样游泳和水球等国际级别的比赛。





国民影视传媒中心

国民影视传媒中心于2012年开业。自开业起，它已成为哈萨克斯坦举行各种简报会和新闻发布会的主要场所，并成为国家电视频道的工作基地。该综合大楼具备制作高质量的国内媒体内容的所有条件。





阿斯塔纳国家歌剧芭蕾舞剧院

在哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下建造的阿斯塔纳国家歌剧院于2013年开业。这座歌剧院由来自意大利、德国、瑞士和捷克共和国的建筑师们合作设计，参考了世界最佳古典建筑，并在建筑中强调了哈萨克民族色彩，其技术设备符合国际标准。礼堂中共有783个座位，乐池可容纳50至60位音乐家。为了改变舞台场景，使用了移动和升降机械的最新技术。有大约800个照明设备可提供高质量的艺术照明。





Mega Silk Way购物中心

在过去的几年中，另一个购物中心Mega Silk Way十分引人注目。该购物中心建于2017年阿斯塔纳世博会前夕，符合BREEAM（环境标准）的要求。购物中心总面积为14万平方米，长500米，宽160米。中庭高度为27 m，相当于九层楼的高度。购物中心巨大的室内空间始终充盈着光线和新鲜空气，使游客感到舒适。购物中心的建筑分为三层：地上2层，地下1层。共有9个入口，其中2个位于地下。有2113个停车位，其中405个是地下停车位。该购物中心的人流量为每月110万人。





世博会主题馆

为2017年阿斯塔纳世博会建造的Nur Alem主题馆仍然是哈萨克斯坦首都最独特的建筑。这是世界上最大的球形建筑，其形状和规模都给人留下了深刻的印象。

在2017年阿斯塔纳世博会期间，有91个国家/地区在世博园区举行了展览，而Nur Alem主题馆成为世博会期间参观人数最多的展馆。现在，哈萨克斯坦第一个未来能源技术博物馆就坐落在这里。





不远的将来

首都的外观一直在发生改变，直到今天，努尔苏丹仍在继续建造大型文化和体育设施以及其他各种建筑。





田径运动场馆

全新的田径运动场馆将出现在图兰大道、26号街和E51号街的交叉路口。正在建设中的田径场可容纳7000名观众。按照计划，这里将举行世界一流的田径比赛。该场馆的总建筑面积为36655平方米，竣工日期为2020年第三季度。





哈萨克戏剧剧院

在23-15街、拜依土尔孙街和纳芝梅间诺夫街道交叉口，正在建造哈萨克戏剧剧院。它将成为代表我们千年文化底蕴的首都文化中心。建筑总面积为22853平方米。大厅有640个座位，偏厅有202个座位。竣工日期为2020年第三季度。





中亚最大清真寺

在曼格勒克耶勒大道和卡班拜勇士大道的交汇处将建造一座新的清真寺。它将会成为中亚最大的清真寺，能够容纳3万人。将按照传统元素进行装饰。计划于2021年投入使用。





马术中心

首都还将建造一个马术中心，为残疾儿童提供马术治疗。该设施旨在为有特殊需求的儿童提供康复服务，并进行国际水平的马术比赛。计划在今年年底之前完成该设施的建设。





阿布扎比广场

位于阿克梅诗特街、瑟尕纳克街和突厥斯坦街交叉路口的多功能综合大楼阿布扎比广场的建设工作很快将要完成。阿布扎比广场已成为中亚最高的建筑，最高的塔楼高达311米，共有75层，总面积超过50万平方米。由办公楼、住宅楼、商场等组成。计划在今年年底完成建设。





【编译：阿拉依】