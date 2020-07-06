今天是哈萨克斯坦首都日

哈通社/努尔苏丹/7月6日 -- 2020年7月6日，哈萨克斯坦迎来第22个首都日。

按照传统，努尔苏丹市今天将举行丰富多彩的文艺活动。这一天，全国各地也将举行各类活动庆祝首都日的到来。

1994年7月6日，哈萨克斯坦最高会议（议会）通过决议，将首都由阿拉木图迁至阿克莫拉。

1997年12月10日，迁都工作正式开始，并于次年5月6日将阿克莫拉更名为阿斯塔纳。

1998年6月10日，迁都工作宣告完成。

随后，哈萨克斯坦参议院通过决议并立法确定每年的7月6日为全国性节日--首都日。

首都日庆祝活动自2009年延续至今，已成为哈萨克斯坦重要的传统节日之一。

2019年3月19日，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫在电视讲话中宣布辞职。20日，参议院议长哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫宣誓就任哈萨克斯坦总统。当天，托卡耶夫在议会上下两院联席会议上发表就职演讲时提出了将首都阿斯塔纳更名为努尔-苏丹的建议。当天下午，托卡耶夫总统的提议获得议会批准。3月23日，托卡耶夫总统签署命令，正式将哈萨克斯坦首都名称从“阿斯塔纳（Астана）”更改为“努尔-苏丹（Нұр-Сұлтан）”。

值得一提的是，受新冠病毒（COVID-19）疫情影响，今年的首都日大型庆祝活动将转为线上模式举办。