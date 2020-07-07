阿拉木图多个工厂进行了现代化改造

哈通社/阿拉木图/7月7日--在阿拉木图市长巴赫特詹·萨金塔耶夫的倡议下，阿拉木图市Maslo-Del 有限公司、Papirone有限公司、多尔-汗-阿拉木图有限公司、阳光牛奶厂（Солнечный сүт зауыты）等多个工厂进行了现代化改造。

Maslo-Del 有限公司开始扩大其现有生产。 用于生产各种调味料、番茄酱的工厂和植物油仓库的建设已经完成，企业的产能将从每年的1万吨增至3万吨。

同时，阳光牛奶厂在现代化改造框架下购买了更多设备，以增加产品种类。

据阿拉木图市政府消息，Papirone有限公司购买了生产三层卫生纸、纸巾和餐巾纸的更多设备。此外，多尔-汗-阿拉木图有限公司也购买了生产金属加工、活动围栏结构、自动门和百叶窗的设备。

建设和扩大生产车间工作在“阿拉木图2050 ” 战略和其中“无边界城市 ” 原则框架下进行的。

新增的生产车间将保障国内市场的需求，并提高各行各业的国产化水平。通过扩大产业，不仅可以替换进口，还能扩大出口。

总体而言，阿拉木图正在就发展工业、支持国内生产商并创造良好的商业环境方面开展着积极工作。

【编译：阿依波塔】