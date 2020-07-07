首都壁画的创作者：这不仅仅是工作，而是生命的意义

哈通社/努尔苏丹/7月7日--克里斯蒂娜·别克穆拉扎耶娃是一名艺术经理，同时也是多个项目的艺术策展人，是首都多幅壁画的发起者和创作者。她的壁画作品立即引起了首都居民的注意。

在接受本社记者采访时，她谈到了她是如何走上壁画创作的道路的，以及她的涂鸦和壁画在传递什么信息，她目前正在从事哪些项目。

克里斯蒂娜在电话交谈中解释说：«我们有一个团队来专门发起艺术领域的各种项目，特别是与公共空间有关的项目。壁画和涂鸦是与城市环境有关的重要领域。我们已经有一些与城市基础设施有关的成功案例。我们在阿拉木图参与了各种项目。目前我们正积极致力于在首都开展项目。今年我们已经创作了几幅壁画，其中最重要的壁画是献给医生的壁画和为纪念二战胜利75周年献给英雄包尔詹·莫穆舍吾勒的壁画。





值得一提的是，许多人对献给医生的壁画很感兴趣。正是医生们站在最前线与冠状病毒作斗争。这幅壁画传递的主要信息是感谢医生，克里斯蒂娜详细介绍了这个项目。

她说：«献给医生的这幅壁画是一个志愿者项目。首都市政府为我们提供了创作所需的设备和材料。我认为，首都市政府对待壁画创作的态度非常开明，城市里有很多涂鸦。如果有人想做某个艺术项目，那么他一定会找到实施想法的机会。»

克里斯蒂娜和她的团队为哈萨克​​斯坦首都日准备了礼物。在努尔苏丹市街头出现了新的壁画，以庆祝首都日。





«这幅壁画非常具有象征意义，画中有一个小女孩，用自己画笔画下了巴伊杰列克观景塔，并写下了‘Ұлы дала жүрегі’（大草原的心脏）一词。这是一个非常积极的项目，反映了年轻一代对首都的热爱。时代正在发生改变，所以人们对这座城市的态度也在发生变化。因此，在这个项目中，我们希望传达一个良好而积极的信息。»艺术策展人说。

«我们所有的努力都旨在发展哈萨克斯坦的创意经济。这是一个非常有前途的领域。我们国家有许多有才华和创造力的人才，在这个领域我们有一流的专家。我希望艺术创意能在哈萨克斯坦得到进一步发展。»克里斯蒂娜说。





克里斯蒂娜总结说：«这不仅是一份工作，而是生命的意义。我从8岁开始学习艺术，今年我29岁了。21年来，我一直在朝着这个方向努力。我相信我们的工作是对社会有益的，这样的想法一直激励着我。我的工作让我感到十分幸福。»

【编译：阿拉依】