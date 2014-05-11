«Astana Piano Passion»青少年国际钢琴大赛在阿斯塔纳拉开帷幕

哈新社阿斯塔纳讯，据阿斯塔纳市政府新闻办消息，第2届«Astana Piano Passion»国际古典音乐艺术节和青少年钢琴大赛今天在阿斯塔纳开幕。活动期间首都市民以及游客将欣赏到一系列古典音乐。

阿斯塔纳市市长塔斯马加姆别托夫在开幕式致辞，他说："去年举办第1届大赛时我们邀请了各国有才华的青少年们参赛，«Astana Piano Passion»为他们提供了展现自己的国际舞台，为民众展现了哈萨克以及世界古典音乐的精华。希望本届大赛也能帮助年轻的音乐爱好者更上一层楼，为我们展现音乐的魅力。" 今年的赛事内容将比去年丰富。12日将举办世界著名钢琴家叶卡捷琳娜.梅切金娜的音乐晚会，入围4/1决赛的选手将于13日和世界最受欢迎的钢琴家丹尼斯 马祖耶夫同台献艺。与此同时，世界古典音乐巨匠米歇尔•贝洛夫(法国)和Hyoung-Joon Chang（韩国）将向参赛者以及其导师讲课。14日，大赛评委将与我国音乐界教师们进行座谈。16日将举行隆重的大赛闭幕式。 今年大赛听众可通过astana-app.kz网站为自己心仪的选手投票。 来自20多个国家60多个城市的钢琴爱好者参加了本届大赛。 «Astana Piano Passion»国际古典音乐艺术节和青少年钢琴大赛为有才华的青少年提供了一个在国际舞台上展现自己的机会，评委都是来自全球顶级的音乐家。大赛的宗旨是：支持青年音乐爱好者开启自己的音乐生涯舞台。