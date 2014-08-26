齐达内执教首秀输球 西丙首轮皇马B队1-2马竞B队

哈通社阿斯塔纳8月26日电，据中国央视网消息，24日，2014-2015赛季西班牙丙级联赛第2小组的一场比赛在皇马B队与马竞B队之间展开，结果，皇马B队客场1-2输球，法国巨星齐达内的主帅生涯首战以失利告终。

皇马B队上赛季取得13胜10平19负的战绩，积49分排在西班牙乙级联赛第20位，结果与米兰德斯、亚伦以及大力神携手降入丙级。本赛季丙级联赛首战，他们作客挑战马竞B队。皇马B队上半场第33分钟由劳尔-德托马斯首开纪录，但马竞B队的阿基诺以及凯塔第55分钟及第65分钟各下一城，主场拿下马德里B队德比。 2006年退役后，齐达内并没有立即转战教练界，2010年底开始担任皇马一线队特别顾问，成为穆里尼奥的幕僚；2011年升任球队体育总监，2013年被任命为助理教练，辅佐安切洛蒂。今夏，他放弃了回国执教法甲劲旅波尔多的机会，选择留在皇马，执教上赛季刚刚降入丙级联赛的皇马B队。 目前，皇马B队身处拥有20支球队的西丙第2小组，同组有马竞、赫塔菲、毕尔巴鄂以及巴列卡诺等队的B队，再就是瓜达拉哈拉、托莱多、皇家联盟、巴拉卡尔多等吊丝球队，齐达内若能将球队带进前四，则有通过附加赛竞争西乙资格的机会。