口服维生素B1能驱蚊？没效果

网上谣传的不少驱蚊方法，一般都缺乏科学依据。比如有人说香水能驱蚊，但德国野生动物基金会研究显示，香料不仅无助于驱蚊，反而会引来更多的蚊子。还有传言说，"维生素B1溶解于水，喷洒在皮肤表面，或者直接口服维生素B1，可以防蚊。"美国研究发现，维生素B1对蚊子落在皮肤表面的次数没有影响。美国食品和药品管理局(FDA)也认为，尚无充分数据表明服维生素B1驱蚊是有效的。

现今市场上的防蚊产品种类繁多，电蚊香、驱蚊贴、驱蚊灯、驱蚊花露水、驱蚊手环等花样百出、层出不穷。它们的功效究竟如何、有无毒副作用、什么情况下用最好......带着这些问题，《生命时报》记者请教了相关领域专家。 白天室内：电蚊香 电蚊香片和电蚊香液的原理都是通过电力持续加热，挥发出灭蚊物质，药效一般可维持6~8小时。尽管效果比传统的盘式蚊香逊色，但烟雾较小，刺激性较低，使用比较方便。 天津药物研究院副研究员李红珠说，多数蚊香里含杀虫剂，虽然比例不多，但属于农药类成分，浓度过高时会刺激眼、鼻、咽喉等部位，可能引发头痛、恶心、呼吸道炎症等。据台湾《康健》杂志报道，台湾大学公共卫生研究所发布的报告显示，电蚊香除释放出亚列宁、甲苯等物质外，尚有许多未知、具有危害性的化合物。 所以，这两种"武器"最好用于白天室内没人时，使用1~2小时，将刺激性降到最低。如果室内有人，应将蚊香放在通风处，让新鲜空气从纱窗中透进来。台湾卫生署疾病管制局病媒及昆虫病组组长林鼎翔指出，如果要在晚上用，至少在睡前半小时点燃，临睡前再通风几分钟。 白天外出：驱蚊贴 蚊子虽是"夜间昆虫"，但白天到户外也可能被蚊子"攻击"，此时可使用驱蚊贴。其原理是利用精油挥发来驱蚊。驱蚊贴不宜直接接触皮肤，只需将其贴在衣服上即可；不适合过敏体质的人及孕妇使用；普通人每天使用时间也不宜过长。市面上还有驱蚊手环产品，其原理和驱蚊贴差不多，但由于其主要佩戴于手腕，对头部、腿的防蚊效果一般。去草和树木较多的野外，由于蚊子密度较大，驱蚊贴和驱蚊花露水也有些"无可奈何"，此时最好穿长袖衣服和长裤，避免穿凉鞋、光脚。台湾环保署资深专家王正雄说，蚊子往往通过人体散发的二氧化碳来识别并攻击，遮挡住皮肤可以阻止被蚊子"识别"出来，就算接近了也让它们无处下嘴。 夜晚外出：驱蚊花露水 李红珠说，驱蚊花露水多添加驱蚊化合物，如避蚊胺(DEET)、驱蚊酯(也叫伊默宁，简称BAAPE)等，使昆虫失去对人体气味的感知。研究发现，涂抹驱蚊花露水可在8小时内阻挡99.9%的蚊子叮咬，且毒性低。一般来说，含10%避蚊胺就有效果。但美国小儿科医学会建议，儿童应使用含避蚊胺少于10%的防蚊液，婴儿最好不用。李红珠指出，避蚊胺是一种杀虫剂，也用在农药中，有轻微毒性。尽管在正常使用的情况下不会中毒，但会对皮肤产生刺激，不能与破损皮肤直接接触，更不要直接对脸喷。相比之下，驱蚊酯的毒性更低、刺激性更小、驱蚊时间更长，所以购买前不妨留意一下成分。 睡觉时：挂蚊帐 尽管蚊帐是一种古老的防蚊方法，但比起化学防蚊方法更安全。蚊香不仅会释放出化学物质，还会排出二氧化碳，而卧室环境相对封闭，空气流通差，对抵抗力较差的老人、幼儿、孕妇和慢性病患者不利。美国小儿科医学会建议，蚊帐及长裤保护是最好的防蚊方式，尤其是对儿童来说。另外，捕蚊灯利用蚊子的趋光性及对特殊波长的敏感性，诱捕蚊子接触网面电击致死，对人体危害相对较小，可以夜间使用。台湾环保署环境卫生及毒物管理处科长黄基森表示，最好选择光度较强，如8瓦以上或双灯管的捕蚊灯。林鼎翔补充说，捕蚊灯最好摆放在高于膝盖的地方，且离地面不要超过180厘米，这是蚊子经常活动的范围。

本文摘自：天山网