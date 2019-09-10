惠誉确认哈萨克斯坦主权评级为“BBB”

哈通社/努尔-苏丹/9月10日 -- 国际评级机构惠誉发布报告，确认哈萨克斯坦本、外币长期主权信用评级为«BBB»，评级展望为«稳定»。惠誉还确认哈本、外币短期信用评级为«F2»；国家评级上限为«BBB+»；长期优先非保障评级为«BBB»。

报告称，维持哈«BBB»主权信用评级，一方面显示哈国家收入和国际收支增长强劲，另一方面则反映出哈对能源行业高度依赖，银行体系脆弱，世界银行全球治理指标（WGI）和人均GDP指标均低于同类评级国家平均水平，通胀率则高于同类评级国家平均水平。

哈不久前完成了独立建国后首次政权交接，总体有望继续保持政策稳定，不会对社会和政局稳定造成威胁。纳扎尔巴耶夫作为国家安全会议主席和«祖国之光»党主席，依然保持实质性影响力。托卡耶夫将会延续前任的主要经济政策主张，包括进行结构性改革和扩大社会支出 。

预计2019年哈财政盈余为GDP的0.3%。由于石油价格回落和实行扩张性财政政策，2020-2021年财政将会转为赤字。由于哈政府采取了提高最低工资标准和公务员工资水平、提供社会救助、赦免自然人税收债务、减轻低收入群体消费贷款债务负担等一系列政策，预计2019年哈财政支出将增长1.4%。

哈国家债务情况总体良好，2019年国家债务约为GDP的19.1%，同类评级国家平均水平为39.4%。但哈经常性修订预算指标，未能严格执行2016年制定的预算法规，显示其政策执行力较同类评级国家偏弱。

预计2019年哈通胀率为5.7%，高于同类评级国家2.7%的平均水平。随着俄罗斯通胀率降低导致进口产品价格下调，2020-2021年哈通胀率有望逐步降至5%和4.4%。由于消费品进口和投资带动进口增长，2019年哈经常项目赤字将微增至当年GDP的0.5%，2020-2021年将增至GDP的0.8%。

未来可能提高哈主权信用评级的因素包括：改善全球治理指标和强化政策执行力以提升经济的可预见性和效率；银行体系稳步改善；经济稳定性和应对原材料商品价格波动的能力有所改善。可能影响评级的因素则包括：经济政策可能导致财政赤字增加并降低货币政策的权威性；银行要求兑现在国有机构的大量债权等。