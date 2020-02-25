惠誉确认哈萨克斯坦主权信用评级为BBB

哈通社/努尔苏丹/2月25日 -- 国际评级机构惠誉确认哈萨克斯坦长期本外币发行人违约评级为«BBB»，评级展望仍为«稳定»。同时，惠誉确认哈萨克斯坦短期本外币发行人违约评级为«F2»，国别主权评级天花板为«BBB+»，长期优先无担保评级为«BBB»。

惠誉认为，哈庞大的外汇储备缓冲是影响评级的关键因素。截至2019年底，哈政府外汇储备达到GDP的42.2%（全球«BBB»评级国家中间水平为3.4%）。预计哈国家基金资产在GDP中占比将从2019年的33.4%降至2021年的30%，这主要是由于国家基金增加向财政转移支付规模，以及下调在GDP中的占比导致资金流入减少所造成的。

惠誉预测，2020-2021年哈GDP增速将分别降至3.9%和4%，强于«BBB»评级国家中间水平（2.8%）和哈未来5年中期平均指标（2.9%）。支撑哈经济增长的主要因素是高达450亿美元的田吉兹油田扩产项目投资。同时，2020年1月哈通胀率达到5.6%，接近4%-6%的通胀目标上限。预计2020年全年通胀率将达到6%，2021年降至5.5%，通胀上升主要是由于油价下滑导致坚戈汇率走弱，以及可支配收入和消费信贷增长造成需求压力加大。

惠誉指出，由于平均油价下跌和政府社会支出增加（包括提高最低工资水平和国家公职人员加薪，削减个人所得税，减免小企业债务及提供税收优惠等），2019年合并预算赤字达GDP的0.4％（2018年财政盈余占当年GDP2.5％）。哈政府基于55美元/桶的油价水平，预计2020年财政赤字占GDP的1.3%，2021-2022年分别降至0.7%和0.1%，惠誉则认为，尽管财政支出扩大，但考虑到油价可能会高于哈政府预期，预计2020-2021年哈财政赤字约占GDP的0.3%。同时，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆发可能导致油价走低，如果疫情持续，2020年财政赤字可能会接近哈政府预测水平。日益增长的社会压力也会导致财政支出增加，如果政府使用国家资金以实现到2025年将私营部门投资比例提高至GDP的30%这一目标，可能会造成财政下滑。

惠誉认为，哈政府加强银行体系的努力已见成效，但银行体系总体仍然脆弱，表现为2019年底坏账比例占GDP的8.1%，存款美元化率高达43%，以及金融中介普遍亏损。根据哈央行不久前公布的银行资产质量评估（AQR）结果，银行业总体资本缺口高达4500亿坚戈（约占GDP的0.6%），且资本缺口主要集中于数家银行，可能需要政府继续注资。虽然哈总统托卡耶夫宣布禁止使用预算资金用于扶助问题银行，但国家扶持仍可通过表外渠道予以实现。

惠誉认为，影响哈主权信用评级的利好因素包括改善国家治理指标和加强政策框架以提高其可预测性和效率，改善金融中介和资产质量促进银行业健康发展，通过经济多元化增强经济和国家财政抵御原材料商品价格冲击的能力。利空因素则包括政府出台大幅扩大财政赤字，或损害公众对于财政政策信任度的政策，以及将可能发生的大额银行债务计入公共部门资产负债表。

【编辑：木合塔尔·木拉提】