英媒：BBC与情报部门合作至冷战后才结束

哈通社阿斯塔纳8月14日电，据中新网援引外媒报道，一名曾为英国军情五处(MI5)服务的前英国广播公司(BBC)员工近日对媒体透露，BBC此前与英国情报部门的合作在上世纪90年代冷战结束后才终止运作，大量文件当时也被销毁。

英国媒体于8月12日披露了这一消息。这名叫迈克尔•霍德尔的前BBC雇员说，他当时的办公室位于BBC的老广播大楼的105房间。但在1992年冷战结束后，这个部门才停止了运作。 霍德尔还说，当时他监督了大量的证据销毁工作。"我粉碎了很多(文件)，"他承认。这些都是关于BBC员工的机密文件。 情报交流由来已久

在英国，人们对早期BBC与英国情报机构的合作并不陌生。据悉，这样的职能最早于1937年开始，目的是阻止BBC员工与莫斯利"黑衣党"发生联系。这一项目一直持续到冷战，并监视了那些政见不同的员工。 1985年，英国的《观察家报》披露了这一机构的存在。文章披露了为何一些员工被无缘无故地受到公司冷漠。当时，BBC被指通过与情报机构合作，没有独立客观地从事新闻报道。 这篇报道后，BBC被迫承认了类似机构的存在，并承诺缩小规模。当时负责BBC与军情五处联络的前军方情报人员斯东汉也因这篇文章很快离开了BBC。自那以后，BBC就很少在公开场合谈论该话题。 审查近三分之一BBC雇员 2006年，英国《每日电讯报》的记者通过"信息公开法"向英国有关当局询问了关于BBC这一机构的信息。 该报获得的机密文件显示，在某一时刻，BBC曾对6300名雇员进行审查。这几乎是整个公司三分之一员工的数量。那篇文件还指，当时BBC还有一个"具有颠覆性组织"的名单。参与到某些政治组织的员工也不会被晋升。 在斯东汉于1988年退休后，霍德尔接替了他的职位。霍德尔近期决定向外界披露更多的信息。他说，那些在105房间储存的机密个人文件，最终在几天内被两名员工销毁。当时他和斯东汉保证，以后不会谈论他们的工作。 据悉，BBC发言人拒绝评论。