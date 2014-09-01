费尔海德将出任BBC监管机构新任主席

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，《金融时报》集团前任首席执行官罗娜•费尔海德将出任英国广播公司监管机构BBC信托会新任主席。

费尔海德将接替今年5月辞职的原BBC信托会主席彭定康。 彭定康今年5月因为健康原因宣布辞职，他辞职前做了心脏搭桥手术。 首位女性主席 53岁的费尔海德将成为BBC信托会首位女性主席，BBC信托会负责监督BBC的管理和运作。 她在2006至2013年期间担任《金融时报》集团首席执行官，而她在该报的母公司--皮尔森集团工作前后达12年。 费尔海德还是HSBC和百事公司的董事，也是《经济学人》杂志的非执行董事。 BBC媒体事务特派记者西利托表示，掌管BBC信托会是一份"艰巨的工作"。 "你必须监督BBC，同时，在许多方面你又要作为BBC的啦啦队长，在政客们对BBC有意见的时候，你又要为BBC辩护。" BBC信托会于2007年成立，制定BBC的战略方针和编辑原则，但不对BBC的日常运作进行干预。 BBC信托会代表英国纳税人对BBC予以监督，纳税人通过电视牌照费提供BBC的运作资金，目前这金额达每年37亿英镑。 费尔海德上任后的首要任务将是负责有关BBC的皇家宪章的重审以及电视牌照费的重新商定，这些都是棘手的挑战。