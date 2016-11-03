中国抢走美国人工作？BBC：美国自己须提高竞争力

哈通社阿斯塔纳 -- 卡梅伦·里德停了有线电视，换了一辆更便宜的车子。自从他丢了在密苏里州东南角的马德里县的铝熔炼厂的工作后，日子过得紧紧巴巴。

里德是874名因铝熔炼场关闭而丢了饭碗的工人之一。铝厂的耗电量相当于一个中型城市用电。铝厂停工后，旁边的火力发电厂也削减了发电量，发电厂也被迫减员。

两家地区纳税大户受困后，当地的学校、商店都跟着受影响。一些人已经离开了镇子，剩下的人苦熬挣扎。

报道称，这似乎是一个美国穷县的地方问题。但里德相信，他丢了饭碗，中国要承担一定的责任。

中国被指责向全球市场大量倾销廉价铝产品，使得美国的铝业无力竞争。

报道称，受影响的远不止一家铝厂。其中，受打击最大的是制造业和建筑业，而且这个趋势还在加剧。

美国经济政策研究所发表的报告表示，2001年-2013年间，320万份美国工作被中国抢走了。而报告主要作者之一思考特认为，货币操纵是导致这一现象的最主要的原因。

他说，中国数年来一直人为地压低人民币币值，使中国得以廉价向海外倾销，这等于中国在变相的为其制造业提供巨额补贴。但是，也有不少专家不同意这种指责。美国财政部拒绝将中国列为货币操纵者。报道称，今年以来，中国一直在试图挺人民币，而不是压低币值。

中国的一些企业甚至已经在美国本土开工建厂。比如中国最大的汽车玻璃制造商福耀集团。福耀集团在美国俄亥俄州的原福特汽车的厂房建设了高自动化的生产流水线，雇用了2000名当地美国工人。

福耀美国公司总裁约翰·高西尔说，当地社区张开双臂欢迎福耀。高西尔说，虽然中国的劳动力仍然更便宜，但美国的电力更廉价，在美国生产减少了原材料和产品的运输及关税等开销，使得工厂有利可图。

一家旨在鼓励制造业回归美国本土的非营利组织"回岸工程"，把福耀美国视为一个成功的例子。该组织负责人哈里·莫塞尔说，如果通盘考虑开销，而不是眼睛只盯着劳动力价格，至少四分之一的美国公司会重新考虑到海外建厂是否明智。

莫塞尔认为，美国要变得更有竞争力，并不需要等着中国作出改变。



【来源：参考消息网 编辑：木合塔尔·木拉提】