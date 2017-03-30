英国BBC著名汽车节目介绍哈萨克民族风情

哈通社克孜勒奥尔达-- 据克孜勒奥尔达州政府消息，英国广播公司（BBC）著名汽车节目《英国疯狂汽车秀》（Top Gear）摄制组3月份在锡尔河畔拍摄的节目近日在英国播出。

消息称，2016年年底，《英国疯狂汽车秀》节目摄制组来到克孜勒奥尔达锡尔河畔实地取景拍摄。节目著名制片人、主持人、演员在锡尔河畔停留数天拍摄了节目所需的部分自然风景和当地哈萨克民族风情。



节目摄制组通过讲述好莱坞演员马特•莱布伦带领的汽车手们经历的有趣故事向世界各国顺带介绍了哈萨克传统文化。其中包括叼羊、姑娘追、哈萨克各种习俗，还介绍了拜科努尔航天发射场。



Top Gear是英国广播公司制作的著名汽车节目，曾获得过英国电影电视艺术学院奖（BAFTA）、多项英国国家电视奖（NTA）以及艾美奖。该节目幽默并热闹非凡。由于其流行效应，《Top Gear》还在美国、澳大利亚、韩国和俄罗斯推出了在当地制作、使用当地主持人的国际版本。《Top Gear》由于其精美的影像采编、内容企画和诙谐调侃的主持风格而得到了世界各国观众的好评，目前拥有3.5亿观众。



【编译：金桥】